Лукашенко: Никакой передачи по наследству власти быть не может. Мои дети президентства наелись при своем отце

Новости Беларуси. Беларусь готовится к главному государственному празднику ко Дню Независимости. Официальные мероприятия стартовали 2 июля торжественным собранием во Дворце Республики. Президент поздравил всех с праздником и подчеркнул, что Беларусь никогда не поступится своей государственностью.

Уже в фойе понимаешь: День Независимости – это праздник, который, действительно, объединяет целые поколения. Во Дворце Республики собрались более 2,5 тысяч человек. Некоторые на праздник пришли целыми семьями. Здесь известные и заслуженные люди страны, работники разных сфер жизни, студенты, и, конечно, ветераны.

Ольга Вечерская, ветеран Великой Отечественной войны:

Страна стала устойчивее, богаче, красивее. Страна растет.

Анатолий Моисеев, ветеран Великой Отечественной войны:

Наша независимость в том, что мы сейчас стали настоящими белорусами, нас знают, уважают за наше трудолюбие, ум, наши ребята побеждают во всех спартакиадах, начиная от математических, в спорте. Нас знают, узнают.

У каждого свое понятие Независимости. Это мирное небо над головой, работающие предприятия, возможность получать бесплатно образование и медицинские услуги. Но все вместе это – суверенная, независимая Беларусь.

Гость мероприятия:

Много изменилось в Беларуси, изменилось к лучшему, расцвела наша республика.

Вот и президент в своем выступлении подчеркивает: эта дата – подлинный символ нашей молодой государственности. Десятки наций мира добывали свою независимость с оружием в руках. К счастью, наше государство образовалось мирно, без крови. Хотя страшную цену, измеренную в человеческих жизнях, белорусы заплатили в годы Великой Отечественной войны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы выжили, мы выстояли, мы победили. И сегодня, накануне нашего главного государственного праздника, я хочу прежде всего низко поклониться героям, нашим ветеранам, тем людям, благодаря которым живы мы, жива белорусская нация, жива Беларусь. Особый поклон павшим и не вернувшимся с той жестокой бойни.

Мы, наши дети, внуки, правнуки запомним навек: именно в той великой победе – истоки нашей свободы и независимости.

Предпосылки нашей государственности появились уже в советское время. Беларусь тогда была центром промышленности, появилась мощная научная база, стала развиваться национальная культура. Тяжело было в 90-е, когда с распадом СССР пришлось самим определять какой будет белорусская Независимость.

Александр Лукашенко:

Людям навязывался выбор: или «незалежнасць» по лекалам наших националистов, или растворение в Восточной империи и утрата суверенитета. Третьего не дано. Национальные «деячи» шумно провозглашали себя новой силой и будущим Беларуси. Но, как оказалось, весь их проект будущего был целиком взят из прошлого.

Европа давно отправила в исторический архив модель узконационального государства, сделав ставку на открытость и интеграцию. Они пытались предложить нашей нации идеи, давно пройденные в мировой истории, они не понимали, что глупо в начале третьего тысячелетия строить государство по лекалам XIX века. Но природная мудрость белорусов ясно подсказывала им: в мире, который становится все глобальнее и теснее, невозможно жить за глухим национальным забором. А общий дом лучше начинать строить с теми, с кем ты уже знаком не один век.

Ставка на интеграцию уже дает свои плоды. К союзам стремятся все страны мира. Независимость и интеграция не противоречат, а дополняют друг друга.

Александр Лукашенко:

Многие бывшие советские республики порвали связи с Россией, друг с другом и стучались кто в европейские, кто в американские двери, рассчитывая на теплый и щедрый прием. Прошло много лет, прежде чем они поняли: дальше прихожей все равно не пустят.

Интересно наблюдать, как в оппозиционной прессе постоянно соседствуют две темы: «Лукашенко сдает суверенитет России» и «Лукашенко не хочет ничего отдавать России в Беларуси». И о первом, и о втором часто пишут одни и те же издания, а иногда одни и те же авторы.

Очередной раз дискуссия оживилась в связи с грандиозным проектом создания общего евро-азиатского пространства. Вновь заговорили о сдаче суверенитета, утрате независимости и прочих похожих вещах. Я думаю, что сегодня, в канун Дня Независимости, необходимо все-таки расставить все точки над «и» в этой крайне важной для общества теме.

Независимость государства никогда не бывает абсолютной. Это же аксиома. Такого не было даже в древности. И тем более это невозможно сегодня, когда зависимость между странами возросла на порядок. Обратите внимание как европейцы, несмотря на все трудности, держаться за идею интеграции.

Недавние выборы в Греции показали: невзирая на все разочарования и отчаяние, большинство греков не желают отгораживаться от мира и Европы национальным забором. Они готовы идти на жертвы, понимая, что интеграция все равно окупит эти жертвы. Это уроки для нас: порознь всегда хуже. Вместе – лучше.

Я предвижу очень глубокий кризис Евросоюза. Но абсолютно уверен, что в Европе сделают все для спасения идеи интеграции. И они уже начали это делать. Потому что интеграция – это столбовая дорога современной цивилизации, и иного пути у нас, да и у других народов, просто нет.

Таможенный союз, Евразийский союз укрепляют экономику. Страны сохраняют свои интересы, учитывая другие.

Александр Лукашенко:

Все чаще читаю и слышу о том, что вот завтра поделят все, что есть у Беларуси и белорусского народа. Уже и списки есть, что и кому. Кому «БелАЗ», кому «МАЗ», кому калийную компанию, кому «МТЗ», кому еще что-то. Уже все всем прописано. Этому не бывать никогда. Запомните, пока я президент, этого никогда не будет.

Удивляет желание некоторых в хорошем обязательно найти плохое. И перевернуть все с ног на голову.

Александр Лукашенко:

Научитесь читать этих авторов. Критерий один – я именно с него смотрю на эти чистописания. Это они, придя к власти, сделают так, как они пишут. Помните это. И меня, может быть, не будет, но именно с этих позиций подходите при оценке подобных деятелей.

Я все больше и больше, особенно когда уезжаю на какое-то время из страны, возвращаясь, с удивлением читаю или слышу о том, что вот тут Лукашенко – это навсегда, это навечно. В который раз говорю, не оправдываясь перед вами: мои дети президентства наелись при своем отце. Никакой передачи по наследству власти быть не может.

Я человек вроде бы относительно скромный, никогда не говорю, что мне, благодаря вам, выпала честь быть в этом независимом государстве первым президентом, вашим президентом. Я все помню, прошло уже немало лет, но я помню как Лукашенко привел народ к власти. Сколько было драки, сколько было прогнозов и сколько было возможностей окунуть страну в хаос. Я тогда сам себе пообещал: я первый президент, после меня будут другие, и я должен сделать так, чтобы никому не захотелось поступить нечестно. И если я буду себя вести нечестно, если я буду себя вести как многие другие олигархи вокруг нашей страны, у каждого президента после меня будет соблазн повторить это. Как первый президент, ваш президент, я себе просто не могу этого позволить. И если вы где-то слышите о том, что у Лукашенко миллиарды, что он накрал, что он увез, считайте, что они будут точно так поступать, когда придут к власти.

Запомните: наша страна – островок честности и справедливости. Так не только я, не только вы ее оцениваете, но и далеко за пределами нашей страны, далеко, за тысячи километров от наших границ. И мы ни в коем случае, я прежде всего, не должны испортить этот имидж честной и порядочной страны.

Рано или поздно этот главный капитал принесет нам и те богатства и процветание, о котором мы сегодня мечтаем. Честность и справедливость прежде всего – это лозунг государственной власти в Республике Беларусь.

Если в 90-ые стоял вопрос «как строить экономику», большинство бывших советских республик предпочли идти путем шоковых реформ. Но Беларусь в первую очередь учитывала интересы людей. Страна доказала возможность перехода к рыночной экономике без шока и потрясений. Государство продолжит реализацию белорусской социальной экономической модели. Благодаря выбранному пути удалось утроить ВВП. Объем внешней торговли за годы суверенитета вырос в 8 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

За годы независимости в основной капитал мы инвестировали более 140 млрд долларов. Замечу, что это седьмой показатель в мире. А у нас больше 200 стран. Это то, что мы вложили в дороги, предприятия, новые технологии, то есть это деньги, вложенные в будущее, в развитие, а не проеденные или выведенные в овшоры.

Беларусь лидирует среди стран СНГ по вводу жилья. По качеству образования, здравоохранения, социального капитала Беларусь занимает очень почетное место в мировых рейтингах.

Все эти факты говорят об одном: выбирая свой путь, белорусский путь, мы отказались пожертвовать человеком. Вот в чем глубинная суть нашего исторического выбора в 90-е. И сегодня именно независимость дает нам возможность идти тем курсом, которые отвечает интересам простого, обычного белоруса. Мы убедились, что базовые принципы, которым мы придерживались еще с 90-х годов, действенны и в наше время. Нам по-прежнему нужна сильная и честная власть. Благодаря ей мы создали государство, обеспечили мир и безопасность в стране, развили нашу экономику.

Недавно в Минске был открыт Музей современной государственности. В нем символично представлен исторический путь независимой Беларуси, который показал: важно быть верным традициям, любить Родину, и делать все, чтобы она становилась еще краше.

Александр Лукашенко:

Самое главное – у нас есть своя страна. Страна, которую построили мы, страна, в которой уже выросло первое поколение, родившееся в независимой Беларуси.

Нам всем надо помнить: независимость имеет не только экономическое, но и духовное измерение. Любовь к родине, готовность помочь ей, защитить ее – это не экономические и не бухгалтерские категории. Под искренним чувством нельзя подвести баланс и перевести в показатели. Это состояние ума, души. Если наши новые поколения сохранят в себе частицу живого, искреннего чувства к родной земле, чувства, основанного не на прагматических расчетах, а идущего от души, от сердца, от глубокой генетической памяти, предков, именно тогда будет процветать наша любимая и родная Беларусь.

Александр Лукашенко поздравил всех с наступающим праздником. К его словам присоединились и артисты.