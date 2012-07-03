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Новости по тегу #Парад в Минске 3 июля 2012

03 июля 2012 12:18

Парад в Минске 3 июля 2012: часть 2 (спортивно-молодежное шествие)

03 июля 2012 09:47

Парад в Минске 3 июля 2012: полная версия телетрансляции

Лукашенко: Никакой передачи по наследству власти быть не может. Мои дети президентства наелись при своем отце
02 июля 2012 17:31

Лукашенко: Никакой передачи по наследству власти быть не может. Мои дети президентства наелись при своем отце

27 июня 2012 13:02

Авиатренировка белорусских военных под Минском. В День Независимости 32 воздушных судна пролетят над городом на высоте 250 м

26 июня 2012 17:27

На параде в Минске 3 июля пройдёт китайская техника

26 июня 2012 10:18

Каким будет молодежно-спортивное шествие в День Независимости?

04 июля 2011 14:10

Парад 3 июля в Минске. Полная версия трансляции (2011 год)

30 июня 2011 14:53

Парад 3 июля в Минске: тренировочный полет военной авиатехники

Парад 3 июля в Минске: генеральный прогон военного парада в честь Дня Независимости
28 июня 2011 17:12

Парад 3 июля в Минске: генеральный прогон военного парада в честь Дня Независимости

28 июня 2011 07:55

Парад 3 июля в Минске: генеральная репетиция парада ко Дню Независимости

27 июня 2011 17:31

Парад 3 июля в Минске: подготовка к празднованию Дня Независимости

31 мая 2011 17:40

Парад 3 июля в Минске: под Минском прошел смотр военной техники