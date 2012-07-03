Новости по тегу #Парад в Минске 3 июля 2012

В столице центральным событием стал военный парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие. Торжества начались в полдень у стелы «Минск — город-герой».
В Беларуси идут последние приготовления ко Дню Независимости. Сегодня вечером в Минске состоится еще одна генеральная репетиция парада. 3 июля по улицам города пройдут около 4 тысяч человек и военная техника. А над Минском появится авиаэскадрилья.
Накануне поздно вечером в Минске прошел генеральный прогон военного парада в честь Дня Независимости. В импровизированный плац традиционно и символично превратился проспект Победителей. По нему отчеканили шаг более 3 тысяч участников пеших колонн и проехали почти полторы сотни единиц боевой техники разных лет.
3 июля по улицам города пройдут около четырех тысяч человек и военная техника.
Год от года организаторы торжеств делают все возможное, чтобы мероприятия прошли как можно более красочно и ярко. Вот и в этот раз, уже известно, что нынешний салют будет не похож, на предыдущие.
Подготовка к военному параду по случаю Дня Независимости выходит на финишную прямую.
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