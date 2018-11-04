Открытая площадка для давних оппонентов. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности

Новости Беларуси. Минск на неделе принимал заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В белорусскую столицу прибыли более 100 влиятельных политиков: главы государств и правительств, внешнеполитических ведомств, международные эксперты. Некоторые – уже не первый раз в 2018 году. Ведь Минск все чаще становится местом проведения крупнейших международных встреч, главная тема которых – безопасность.

По традиции, наш Президент начинает с главного: нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. И можно было бы посчитать это просто словами, если бы не последовали конкретные предложения. Запуск переговорного процесса между Востоком и Западом, аналогичного Хельсинкскому, возобновление деятельности «Группы мудрецов», решение украинского конфликта как ключевого вопроса безопасности в Европе.

И здесь конкретика: усиление возможностей мониторинговой миссии ОБСЕ и контактной группы, дополнение дипломатического диалога взаимосвязями парламентариев, гражданского общества и экспертов, размещение на Донбассе миротворцев. И даже больше. Президент говорит: Беларусь может взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе. Как неотъемлемой части Украины. Это важно.

Очевидно: мост доверия между Востоком и Западом дал трещину. И в последние годы эта трещина растет в геометрической прогрессии и вот-вот в нее рухнет миропорядок, который удалось установить после Второй мировой и холодной войн. Если раньше гарантами стабильности выступали супердержавы, то сейчас этот их статус потерян.

Они не в состоянии договориться. Значит, им нужна помощь, и здесь, как справедливо отметил Александр Лукашенко, важную роль могут и должны сыграть другие страны. Главное, чтобы услышали. Потому что договориться придется, это жизненно необходимо. В новой глобальной войне победителей точно не будет. Страшно говорить, но нам сильно повезет, если человечеству удастся выжить.

Мюнхенская конференция по безопасности впервые прошла в 1963 году, поводом для ее организации стал Карибский кризис. А основной целью переговоров – предотвращение новой мировой войны. С тех пор в немецком Мюнхене практически каждый год обсуждают вопросы глобальной безопасности. Беларусь присоединилась к этому масштабному диалогу в 2006 году. А уже сейчас Минск принимает основную группу Мюнхенской конференции. Такие встречи проводят с 2009 года. Это эксклюзивный, закрытый формат переговоров. До этого такие встречи проводили в Вашингтоне, Москве, Пекине и Дохе.

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам:

Очень существенно, что это мероприятие проходит здесь, в Минске. Это подтверждает центральное положение Беларуси в Европе. Беларусь в целом имеет неплохие отношения практически со всеми странами вокруг себя. Это даёт дополнительные преимущества Минску как переговорной площадке и месту, где могут генерироваться новые, может быть, нестандартные идеи.

Главы государств, премьер-министры, представители ОБСЕ, ЕС, НАТО – всего около сотни человек из разных стран и континентов. Присматриваются, изучают детали, многие из них в Минске впервые. Но о нашей столице наверняка наслышаны.

Ольга Коршун, СТВ:

Эти кадры до сих пор актуальны. Во время встречи Нормандской четверки, которая прошла во Дворце Независимости, положили начало мирному урегулированию конфликта в Украине. С тех прошло 3,5 года. Информационная и историческая лента пополняется новыми эпизодами. Вопросы мира решают уже на Мюнхенской конференции, А местом встречи новых переговоров вновь выбрали Беларусь. Наша столица принимает такую встречу впервые. Где, как ни в Минске, за круглым столом обсуждать вопросы мировой безопасности.

Сегодня в мире ситуация накалилась до предела, отмечают эксперты. На карте – почти 40 горячих точек. Конфликты есть в каждом регионе. В Европе – нестабильная ситуация в Украине. На Ближнем Востоке и в Северной Африке только усиливается противостояние в Йемене. Постоянные боевые действия идут в Ираке и Сирии. Сложная обстановка в Ливии. До сих пор неспокойно в Афганистане и Мьянме.

Конфликты в разных уголках планеты привели к тому, что миллионы людей лишились крыши над головой. Кажется, еще шаг – и мир окончательно погрузится в хаос. Александр Лукашенко: «Великие державы теряют статус гарантов стабильности» Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эксперты и аналитики постепенно приходят к мнению, что мир соскользнул в эпоху односторонних решений. По их словам, мы движемся от однополярного, затем многополярного мира к миру без полюсов, к войне всех против всех.

Ключевой вопрос безопасности в нашем регионе – Украина. Минские соглашения не выполняются, ни один из переговорных форматов не приносит результаты. Эксперты отмечают: на юго-восток Украины стягивается всё больше военных и усиливаются поставки вооружений. Александр Лукашенко: «Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна» Но самое главное – продолжают гибнуть люди, многие лишаются крова. Беларусь с начала конфликта в Донбассе приняла более 160 тысяч беженцев из Украины.

Петя живет в Минске всего 4 года, но за это время белорусский стал его родным языком. А наша страна – второй родиной. Семья Романовых переехала из Луганска, когда в городе начались бомбежки. Бежали в Беларусь от войны. Планировали остаться всего на время, но твердо пустили корни. Получили вид на жительство и даже стали многодетными родителями.

Анна и Алексей Романовы:

Много людей помогли очень. Люди начали помогать, кто приехал, начали помогать, что-то передавать. Мы только благодаря людям здесь. Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси» В своей книге «Мир в опасности» немецкий дипломат с 40-летним стажем Вольфганг Ишингер пишет, что с момента распада Советского Союза никогда положение не было настолько опасным. Прежде всего, потому что исчезло взаимное доверие.

Так вот, встреча в Минске даёт возможность открыто поговорить давним оппонентам. На полях форума провели переговоры представители Сербии и Косово. Этот регион в 2008 году объявил о своей независимости. Официальный Белград не признает решение Приштины об отделении. Сейчас идет разговор об обмене территориями для разрешения этого конфликта.

Ана Брнабич, премьер-министр Сербии:

Я не теряю надежду, что мы придем к договоренностям, к компромиссу, результатом которого станет время стабильности. Но я бы хотела сказать, что ваша страна уже сделала много для достижения этой цели.

Сегодня в Восточной Европе тлеют шесть военных конфликтов. В Минск прилетел президент Армении и представители Азербайджана. Эти страны уже не один десяток лет пытаются поделить Нагорный Карабах, где периодически вспыхивают вооруженные столкновения. Переговоры по статусу спорной территории начались в 1994 году и длятся до сих пор.

Армен Саркисян, президент Армении:

Не зря организация ОБСЕ, которая занимается конфликтом Нагорного Карабаха, называется Минской группой. Я мечтаю, когда будет такой день, когда решение карабахского конфликта и статус Нагорного Карабаха будет решен, эти документы будут подписаны в этом прекрасном городе.

Беларусь находится на стыке интересов Востока и Запада. Но нашей стране удается балансировать между сильными мира сего, иногда это непросто. Чувствуется давление Запада, когда сыплются упреки в отсутствии демократии и нарушении прав человека.

Хотя и сама Европа переживает кризис. Наплыв мигрантов, конфликты на религиозной почве, террористическая угроза, политическая нестабильность – и всё это эхом раздается по всему региону, который в свою очередь мог бы стать поясом стабильности и безопасности.

Александр Лукашенко:

Мы идем путем эволюции, а не революции. Мы всё больше здесь, в России, да и в Украине, постсоветских республиках, мы не уверены, что Запад, который так активно продвигает свою демократию нам, сохранит ее сам.

Давайте посмотрим, что произойдет с демократией в Западной Европе. Если уже продвинутые немцы не оценили роль Меркель в современной истории. Посмотрите, какие процессы происходят у вас, на Западе, в государствах. А вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии, даже не пытаясь изучить, какие процессы происходят здесь – на постсоветском пространстве. Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей.

В основном, переговоры проходили в режиме чатем-хаус, то есть журналисты не могли цитировать спикеров. А некоторые сессии и вовсе были закрыты для СМИ. В кулуарах эксперты отмечали: переговоры по многим вопросам, в том числе украинскому, проходили непросто. Но мир сегодня особенно остро нуждается в диалогах, что называется, без купюр.

Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ (Великобритания):

Эти переговоры еще раз доказали: Минск – полезная площадка, где разные стороны могут обсудить самые важные вопросы глобальной повестки. Это показывает, что Беларусь играет важную роль «зонта», давая независимую площадку для встречи.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Диалог, компромисс говорит о том, что предложения белорусской стороны о необходимости совершенствования архитектуры безопасности через укрепление масштабного диалога, оно было правильно.