Мировые медиа обсуждают итоги Мюнхенского форума по безопасности

Новости Беларуси. Минская переговорная площадка набирает все большую популярность, а прозвучавшие в белорусской столице заявления, тиражируют ведущие СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировое сообщество обсуждает итоги масштабного форума по безопасности, который прошел на этой неделе. Вот лишь некоторые цитаты и заголовки.

Предложения белорусского лидера по восстановлению мира в регионе нашли широкую поддержку. Прислушаться к предложениям Александра Лукашенко призвали генсек ОБСЕ, председатель Мюнхенской конференции, многие политики и эксперты.