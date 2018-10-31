Александр Лукашенко на Мюнхенской конференции по безопасности: «Великие державы теряют статус гарантов стабильности»

Эта авторитетная площадка позволяет политикам и экспертам обменяться мнениями о текущей ситуации и вместе попытаться найти решения актуальных проблем. В Минске собрались главы государств, премьер-министры, руководители внешнеполитических ведомств генеральный секретарь ОБСЕ, еврочиновники. Всего – более 70 высокопоставленных гостей. Позицию нашей страны по вопросам сохранения мировой безопасности перед ними озвучивает Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, вынужден согласиться с выводами последнего вашего доклада Мюнхенской конференции о том, что наша планета подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт. Конфронтация стала одним из определяющих факторов развития международных отношений, в том числе и в Европейском регионе. Вооруженные противоборства идут практически на всех континентах. Конфликты на Ближнем Востоке и в Азии усугубляются попытками поделить регионы на сферы влияния. В Африке ослабление центральных властей сопровождается усилением радикальных исламских группировок. «Тлеющий» конфликт, а по сути непрекращающаяся война на Донбассе – это война здесь, в нашей с вами Европе. Или, как вы говорите, в общем нашем доме. Количество беженцев в мире исчисляется уже не сотнями тысяч, а миллионами.

Торговые противоречия между США и Китаем, в которых счет идет на сотни миллиардов долларов, начинают провоцировать противостояние Вашингтона и Пекина в других сферах взаимодействия.

Наряду с терминами «холодная» или «ледяная» война уже говорят о перспективах «холодной торговой войны». Все более очевидный характер приобретают разногласия между Соединенными штатами и Евросоюзом – самыми близкими союзниками. Что многих удивляет. Пропасть недоверия между Россией и Западом сейчас гораздо шире, чем в предыдущие сложные периоды новейшей европейской истории. Полным ходом идут масштабные санкционные и информационные войны, иных слов не подберешь.

Тревожная ситуация сложилась вокруг договоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений. Великие державы теряют статус гарантов стабильности. Они не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. Совет Безопасности ООН превратился в площадку для выяснения отношений. На общеполитической дискуссии в рамках нынешней, 73-й сессии Генассамблеи ООН каждый говорит о своих интересах, претензиях, озабоченностях и мало кто о том, что нужно садиться за стол переговоров и менять ситуацию. Причем время уходит катастрофически.