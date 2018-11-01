Вольфганг Ишингер: «Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси»

Новости Беларуси. Минск в центре большой политики: два дня в столице Беларуси решались вопросы глобальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 ноября завершилось заседание Основной группы Мюнхенской конференции. Участники встречи высоко оценили предложения нашего Президента по сохранению мира на планете и, в частности, в восточных регионах Украины. Корреспондент Алена Сырова подробнее. «Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции Вопросы безопасности, гонки вооружений, утраты доверия в политике в течение двух дней в режиме нон-стоп обсуждали президенты, главы правительств, политики и дипломаты из разных стран мира. К внушительной повестке вопросов войны и мира произвольно добавился еще один, но скорее приятный, – перспективность белорусской столицы как нейтральной площадки для переговоров.

Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ:

Мне кажется, что с учетом информационной повестки место проведения конференции выбрано неслучайно: вот этот диалог Восток-Запад, минский процесс – мы как раз говорили о контроле над оружием, над возможностью решения конфликтов. Участники Мюнхенской конференции позитивно оценили предложения Президента Беларуси по обеспечению мира в Украине После встречи с Президентом нашей страны у участников Основной группы Мюнхенской конференции вопросов о твердости позиции Беларуси не осталось. Главная задача – сохранить мир, и наша страна готова делать все для этого. Конечно, речь идет прежде всего об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Александр Лукашенко о «Хельсинки-2»: Лучше годы переговоров, чем один день войны Кроме того, чтобы противостоять современным вызовам и угрозам, официальный Минск предлагает организовать новую площадку для переговоров – «Хельсинки-2». Также Александр Лукашенко выступил с инициативой провести в Беларуси совместную конференцию ООН и ОБСЕ, посвященную этим вопросам. Безусловно, инновационные предложения, высказанные Президентом Беларуси, могут придать импульс переговорному процессу и наполнить его новой энергией.

В частности, такое мнение озвучил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, подводя итоги встречи Основной группы. Он также высказал заинтересованность в участии белорусского лидера в февральской сессии форума.

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности:

Я впечатлен стремлением к скорейшему разрешению конфликта, которое высказал Президент Беларуси накануне на встрече с участниками конференции. Я надеюсь, что к предложениям Александра Лукашенко, включая миссию на востоке Украины, прислушается международное сообщество. Меня особенно поразила готовность Беларуси предоставить ресурсы для этой миссии. В заключительный день форума обсуждали проблемы контроля над поставками вооружения и общую нестабильную ситуацию в мире, войны. Об этом 31 октября много говорил и белорусский лидер. Сегодня в кулуарах вторят.

Александр Михневич, посол Беларуси в Бельгии, постоянный представитель при ЕС и НАТО:

Вот о чем самый главный месседж его: мы готовы предоставить площадку, но это должен быть уровень – Президент это повторил – тех, кто способен принять решение и взять на себя ответственность. И еще был очень важный месседж: проблему, которой мы все сегодня озабочены в Украине, мы ни в коем случае не должны передать нашим детям. Но главным стимулом для всех без исключения должна быть идея сохранения мира. И в этом вопросе не может быть больших и маленьких игроков на политической арене.

Дамдин Цогтбаатар, министр иностранных дел Монголии:

Архитектура международной безопасности – это дело не только больших держав, но и географически маленьких государств. К их мнению стоит прислушиваться, они тоже имеют свои интересы. И возможность дискуссии намного важнее, чем возможные расхождения во мнениях среди разных регионов и стран.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Предложения белорусской стороны о необходимости совершенствования, скажем так, существующей архитектуры безопасности через укрепление масштабного диалога, оно было правильно. Мы намерены и дальше продолжать усилия относительно того, как организовать этот диалог, который способствовал бы укреплению большего понимания здесь, в европейском регионе, и большей стабильности.