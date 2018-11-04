Александр Лукашенко: «Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна»
Новости Беларуси. В Минске проходило заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главная тема – безопасность в регионе.
Люди устали от войны – не раз повторит Президент. Его послание не лишено эмоций. А как иначе?! Украинцы нам не чужие.
1200 километров общей границы, прочные экономические, политические и культурные связи. Надо решать вопрос немедленно.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не торопитесь это отвергать. Мы не хотим перед вами здесь выпендриваться, по-народному вам говорю. Наши предложения основаны на том уважении со стороны украинского народа и той позиции, роли, которую играет Беларусь с самого начала этого конфликта.
Мы готовы решить эту проблему, только если будем уверены, что основные мировые игроки хотят мира в нашем общем европейском доме, если нет заинтересованных, чтобы разогревать ситуацию в Украине и сделать ее опорной точкой противодействия России и Беларуси. Думаю, детализировать не надо.
Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна: ни Беларуси, ни России. Самая серьезная ошибка сегодня, когда решается вопрос мира в Донбассе, – начинают искать виновных. Мы ни в коем случае не должны этот конфликт оставить нашим детям. Но вот искать виновных – этот вопрос детям можно оставить. Они потом разберутся, если захотят разобраться в этом, сквозь толщу лет посмотрят на этот конфликт и сделают вывод: кто прав, а кто виноват.
Сегодня не виновных надо искать. Сегодня надо решать вопрос, проблему надо решать. В противном случае всякие разговоры о нашем общеевропейском доме, в котором должен быть мир и порядок, по меньшей мере, не честны. Чтобы воплотить эти предложения на практике, надо их обсуждать за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. И давайте будем честны, я уже давно об этом сказал: если нам не удастся привлечь за этот стол Соединенные Штаты Америки, вряд ли мы достигнем цели.
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Безусловно, новые идеи воспринимают не без доли скептицизма. Но в целом, экспертное сообщество призывает прислушаться к предложениям белорусской стороны по урегулированию кризиса в Украине.