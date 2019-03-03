Откровенно и эффективно. Подробности «Большого разговора с Президентом»

Новости Беларуси. Журналисты и эксперты, белорусские и зарубежные. Больше двух сотен человек. Не пресс-конференция, не интервью – диалог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это важно. Диалог честный и открытый. Впрочем, как всегда на мероприятиях с участием главы государства.

«Большой разговор с Президентом» – формат своего времени. Впервые так собрались два года назад, беседа тогда длилась более семи часов. Стоит ли говорить, что темы поднимались самые разные – от политики и экономики до национальной идеи и белорусской мечты. В 2018 году в формате большой беседы глава государства общался с нами, белорусскими журналистам. А еще давал пресс-конференцию российским СМИ.

И вот 2019-й. Мы вновь собрались вместе. Чтобы сказать и услышать. О том, что волнует. Каждый мог задать вопрос Президенту. И ответ не заставил ждать. Глава государства обращался не только и, наверное, не столько к тем, кто был в зале, а к тем, кто услышал его по радио, увидел по телевизору, прочел в газете. То есть, по сути, ко всей стране.

Алёна Сырова, корреспондент:

Продолжительный в семь часов и рекордно всеобъемлющий. «Большой разговор с Президентом» больше напоминал не дискуссию журналистов, экспертов и политиков, а дружеский, если не сказать семейный разговор за круглым столом людей разных взглядов, объединенных любовью к нашему общему дому. Говорили на самые разные темы: от новостей в мире, дружбе с соседями, планах на будущее до дел внутренних – поддержке старших поколений, развитии молодежи и, конечно, возможности зарабатывать. Иногда эмоционально, временами напряженно, с долей юмора, но главное – беспрецедентно откровенно.

Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко сенсационных заявлений не сделал, кажется, наоборот повторял основные посылы и тезисы. Но именно во время этой беседы оппозиция их приняла за свое.







«Беларусь вступает в НАТО», «Отворачивается от России», а завтра с нею же объединяется – скандалы, интриги, расследования, в многочисленных заголовках блогов анонимного авторства. А где же правда, проверить мало кто успевает, в век мгновенных новостей как-то не до этого. Именно поэтому журналисты, уже сами порядком запутавшиеся в домыслах и фейках, коих особенно много в последнее время, «Большой разговор» с белорусским Президентом начали с наболевшего.

Александр Лукашенко: «Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире» «Наконец-то вы увидели союзный проект». Александр Лукашенко о белорусско-российских отношениях Любой союз должен быть основан на равноправии, иначе он не имеет смысла. В нашем случае с этим есть проблемы. И прежде чем думать об общей валюте, которую нам предлагают создать, надо бы начать с простого. Образ Беларуси у россиян складывается из субъективных отрывков информации, которая час от часу появляется в интернете, в то время как в Беларуси доступны все основные российские СМИ. Разве справедливо?!





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не знаете, чем живет Беларусь, и я не скажу, что вы не знаете глубинных проблем, вы не знаете даже проблем, которыми живет Беларусь, не знаете проблем, которые на поверхности лежат. Это первое.

Второе. Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем (подробнее здесь).

Допустим, в вопросах кредита каждый сам за себя, но есть же моменты, которые не поддаются калькуляции. Речь о безопасности. Сегодня на нашей территории – на минуточку, западного рубежа Союзного государства – сразу две российских базы. Разместили их у себя мы абсолютно бесплатно и впредь брать денег с союзников не намерены. Ведь это наш общий интерес, наша общая безопасность. Но несмотря на это, оружие, которым в случае чего мы же будем защищать друг друга, белорусы вынуждены покупать у россиян. В последнее время слишком часто в стратегически важных вопросах вместо дружеского плеча мы натыкаемся на препятствия. Александр Лукашенко: надо прекратить правительству России лоббировать олигархические кланы Политолог Алексей Дзермант: «Сама по себе это ситуация пагубная» Всё это, конечно, усложняет жизнь. Белорусская экономика теряет деньги. В результате берем взаймы. Вот и сейчас запросили у россиян 600 миллионов долларов, чтобы у них же перекредитоваться. Всё честно. Но в сторону Беларуси летят новые упреки в попытке выторговать компенсацию за российский налоговый маневр.

Александр Лукашенко:

Мы не нахлебники, мы родные люди. Переживем мы эти 400 миллионов в этом году, а может чуть меньше будет. Ну переживем. В ноябре закончим модернизацию своих заводов и купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть. Ее сегодня покупай сколько хочешь. Вопрос в цене. Когда мы закончим модернизацию, глубина переработки будет 92 – 95 %, как на европейских заводах. Это немало стоит, это миллиарды долларов, но мы закончим. Ну и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок привезем чужую нефть. России это надо? От белорусско-российских взаимоотношений перешли к отношениям внутри Евразийского экономического союза. Здесь тоже не всё гладко.

Кирилл Коктыш, доцент МГИМО, политолог:

Будет ли Беларусь использовать свои права учредителя Евразийского союза с тем, чтобы привести его в соответствие с требованиями времени? Сделать так, чтобы Евразийский союз отвечал белорусским интересам, а вместе с тем отвечал бы интересам и промышленности, индустриальной идентичности. То есть всё то, что нужно по-хорошему сегодня возрождать, и что Беларусь смогла бы делать лучше других.

Александр Лукашенко:

Если говорить совершенно искренне и откровенно, я больших надежд не лелею в плане нашего Евразийского экономического союза. Слишком много настороженностей, разногласий. И что, наверное, совсем неприемлемо – экономический союз начинает всё больше политизироваться. У нас огромное количество изъятий, разногласий. Что печально, принимая решения мы порой эти решения не исполняем. Если и вносим какое-то разумное предложение по решению какой-либо проблемы, то пока всё примем, выхолащиваем решение этой проблемы до такой степени, что оно просто не имеет никакого значения. Даже свободное перемещение, отсутствие границ для товаров, капиталов, людей и так далее – каждая страна пытается обойти и заблокировать это движение. А это то, что вообще является аксиомой для этого союза, и там у нас появляются проблемы.

Наше счастье только в наших руках. Будет хорошо с нашими союзниками – значит, еще лучше будет у нас. Но надеяться надо только на себя. У нас небольшой ресурс для этого – мы не Америка, не Китай и даже не Россия – у них больше этих возможностей. Всё равно надежда на себя, а всё, что получится с союзниками, – это приложение. Будем стараться более глубокую интеграцию продвигать, проталкивать, проламывать. Не только потому, что мы привязаны к этой интеграции – это наша жизнь. Эта интеграция всегда нам на пользу.

Вообще к теме белорусско-российского союза возвращались чаще других. Представитель Европейского радио интересовался, нужно ли информационно защищаться от восточного соседа, и если да, то как? Может, лучшим средством станет самоидентификация белорусов? Александр Лукашенко:

С моей точки зрения, мы свою национальную идею еще не выработали, такую, за которую можно схватиться и сказать: «Ба, да это же наша». Это то, что поведет завтра любого белоруса в бой, он с этой идеей пойдет. Мне кажется, такую национальную идею мы еще не выработали. Что касается собрания на стадионе «Динамо», этого не будет. Этого не будет. Говорю вам откровенно. И это слышат те, кто будет принимать решение.

Определили площадь Бангалор. Собирайтесь, пожалуйста, и проводите. Но зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Это личное оскорбление для меня. Вы знаете, сколько я вложил труда в его реконструкцию, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей, выделяя бюджеты? Построили его к Европейским играм, хотим там всему миру продемонстрировать Беларусь, а вы уже на этот стадион «Динамо» рветесь. Ну у нас есть место для проведения подобных акций. Поэтому прямо отвечаю на вопрос, не обижайтесь на меня. На стадионе «Динамо» этого не будет. Мэр города это слышит. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию.

Вместе с тем, настаивает Президент, у белорусов должны появляться новые, только свои традиции, но это, конечно, дело не одного дня. Так, например, прижилась акция «Беларусь помнит». Кстати, мало кто знает, это предшественник российского «Бессмертного полка». Александр Лукашенко:

«Бессмертный полк» и так далее – я категорически против. Не потому, что я против этой акции, это блестящая российская акция, которую они... Мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос, я говорю: «Ваши нас упрекают, что якобы мы запрещаем «Бессмертный полк». Я говорю: «Вы же у нас передрали эту идею». Помните: «Беларусь помнит»? Вы помните эти акции?

Я стал Президентом, первая моя акция была, меня ветераны позвали идти от универмага, по-моему, от ГУМа до площади Победы и возлагали всегда венки. «Беларусь помнит». Кто с портретами, кто еще с чем-то, а потом ходили еще первые годы. Я помню – в одной акции принимал участие будучи Президентом – к памятнику Ленина точно такое шествие. Почему мы сейчас должны бросить свое – «Беларусь помнит» – и схватиться за «Бессмертный полк»? Если по своей сути и по внешней форме они схожи, они одинаковы? С подачи главы государства таких проектов становится больше. Александр Лукашенко:

Отвлекусь от серьезных разговоров. Недавно мы провели здесь рядом, в стенах Дворца Независимости, бал. Слушайте, вы не представляете, это было мое жесткое решение. «Так, – говорю, – женщины, снимайте свои эти штаны деловые. Надевайте длинные платья, будете на балу танцевать».

Кочанова говорит: «Господи, да я никогда эти платья не носила длинные». – «Ну сейчас, говорю, будешь танцевать». – «С кем я буду танцевать?». – «С Румасом будешь танцевать». Начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: «Чего с Румасом? (Кочанова Наталья Ивановна — симпатичная, худенькая в отличие от многих наших женщин-чиновниц). Лучше с военным человеком, а Румас – с симпатичной девчонкой». Худо-бедно танцевали. Все дрожали, все не хотели, а я хочу, чтобы это стало традицией в нашей стране. То есть я стараюсь создать эти... Может, это мелочь для государства, но везде эти традиции. Что-то построить, что будет принадлежать нашему поколению, будем говорить: «Да, мы действительно создали суверенное, независимое государство».

Что-то мы оставили от прежних времен. Допустим, празднование 9 Мая. Почему мы должны кому-то отдать этот праздник? Мы, потерявшие каждого третьего человека, еще половина населения была искалечена, должны безбожно относиться к этому празднику? 1 Мая – я тоже его не отбросил, но это профессиональный праздник. Пусть профсоюзы этим займутся, будут в центре этого. Поэтому мы и этот праздник не потеряли. 7 ноября – День Великой Октябрьской революции. По-разному ведь можно к этому относиться, но из всего следует извлекать уроки.

К слову о традициях. Во время подобных встреч одни из самых продолжительных и интересных дискуссий, как правило, завязываются после вопроса экономиста Ярослава Романчука. Александр Лукашенко:

Я не понимаю, какая тут нужна еще свобода? Вы связали ее сейчас с «кошмарить бизнес» и силовиками. Что касается силовиков, тут вы перебираете, что они принимают решения по экономическим вопросам. Да господь с вами! Они страшно были бы не удовлетворены, если бы их заставили принимать эти решения. Их задача одна – Ярослав Романчук не уплатил налог – в наручники и – туда.

У нас с тобой разные подходы: ты – за обвальную, повальную приватизацию. Ты сказал, что самые лучшие – это частные, они всегда эффективнее, чем государственные. Может быть, но к этому идут десятилетиями. И Беларусь с Лукашенко, если он там где-то будет еще, где-то не уйдет и не умрет, десятилетиями будет идти. При Романчуке – за три года. Но жди революции. Александр Лукашенко: «Никто никому в Беларуси не мешает получить даже колхоз Радомана» Кстати, предпринимательскую жилку нащупать у себя Александр Лукашенко призвал самих белорусов. Традиционно, в преддверии «Большого разговора» каждый из нас с вами мог задать вопрос главе государства, чтобы картина происходящего в стране была полной, а акценты в грядущем Послании народу были расставлены исходя из реалий, а не докладов чиновников.

Александр Лукашенко:

О том, чтобы мы каким-то образом участвовали в сирийских событиях и разборках, и речи даже не было. И потом, что там участвовать? Там ведь объявили об окончании военных действий. Нам там делать нечего. По нашей Конституции, мы не имеем права посылать Вооруженные Силы за пределы страны. Вопросы глобальные чередовались с бытовыми, но от этого еще более важными. Что делать с пенсиями, которые сегодня, чего уж лукавить, далеки от идеальных?

Александр Лукашенко:

Пенсия слабая. Будем думать. Такая в повестке дня проблема стоит. Разберемся с многодетными. Ибо через 30 лет в Беларуси половина населения останется. Женщины рожать не хотят. Мужиков нормальных нет, от кого рожать. Попробуй, разберись. Поэтому занялись этим вопросом. Подойдем, конечно, и к пенсиям. Тяжелый случай, естественно. Кстати, об Украине. Сейчас там в самом разгаре предвыборная кампания. По опросам социологов, жители этой страны предпочли бы, чтобы будущий президент в своем стиле управления ровнялся на белорусского лидера. Может потому в некоторых кандидатах пытаются разглядеть схожесть. Вопрос с намеком. Александр Лукашенко предположил, кто выиграет выборы в Украине В белорусском информпространстве резонанс вызвала тема смены Конституции. Кажется, пришел момент пересмотреть главный документ страны, адаптировать его под реалии той Беларуси, которая сформировалась за годы независимости. Правда, здесь не стоит торопиться: всему свое время – говорит Президент, и в этом с ним солидарны эксперты.

Александр Лукашенко:

Новую Конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти: исполнительную, законодательную ветви власти. Может, что-то надо будет после серьезного анализа предпринять по избирательной системе: вводить – не вводить нам пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной. Это просто будет сделать, опыт уже есть и России, и Казахстана, и других стран. Мы изучим этот опыт. Других стран изучим. И я вам клянусь, что эта Конституция не будет продавливаться, она не будет приниматься нахрапом, заинтересованностью моей. Я вам клянусь, что этого не будет. Всё будет абсолютно честно, потому что самым заинтересованным человеком в том, чтобы было потом хорошо, чтобы, если лично меня касается, в меня палками и камнями не бросали. Я буду самым заинтересованным человеком, чтобы Конституция соответствовала тем реалиям, которые сложатся в нашем государстве.



Прежде чем менять основной закон государства, нам предстоит сдать экзамен – дважды: провести парламентские и президентские выборы в ближайшие два года. Даты пока не обозначены. Александр Лукашенко обещает озвучить их уже в апреле в рамках традиционного Послания. Но, как минимум, с одним кандидатом на пост главы государства в день «Большого разговора» определились.

Александр Лукашенко: «Я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать им по наследству» Александр Лукашенко отметил: главное, чтобы эта предвыборная кампания прошла по-деловому. И в политической гонке не остались на обочине главные ценности – независимость и суверенитет. В противном случае и бороться-то будет не за что.

Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Гэта кансалідацыя нацыі, гэта пошук тых рэчаў, якія нас аб“ядноўваюць, робяць моцнай нацыю, моцным народ, моцнай дзяржаву. Акцэнт палітыка нумар адзін быў зроблены на гэтую рэч.