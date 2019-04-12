Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений

Новости Беларуси. Сфера применения – от сельского хозяйства до робототехники. Президент ознакомился с разработками ведущих резидентов Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В бизнес-инкубаторе ПВТ 12 апреля развернулась выставка инноваций, которые создают дополнительные возможности для развития экономики нашей страны. Например, они позволяют не только эффективно вспахать поле, но и сэкономить огромные деньги за счет автоматизации всех процессов. В стенах парка также прошло совещание по развитию IT-сферы Беларуси. Что стало основой диалога, знает корреспондент Алена Сырова.

«Минск – рай для программистов», – именно так лаконично в своем микроблоге охарактеризовал нашу столицу крупнейший IT-бизнесмен Эрик Гундерсен. Еще лет 15 назад сама идея создания Парка высоких технологий казалась слишком рискованной. Но уже тогда о способностях белорусских айтишников ходили легенды, а молодой стране без природных ресурсов нужно было искать способ зарабатывать.

Алена Сырова, СТВ:

О том, что сделанная в свое время ставка на IT в Беларуси оказалось выигрышной, красноречивее всего говорят цифры. Сегодня более 60 % всех денег тратят на высокие технологии, а не на привычные богатства вроде нефти. Оказалась успешной и идея создания IT-парка. ПВТ за 2018 год заработал почти 1,5 миллиарда долларов. Нынче здесь бьется цифровое сердце Беларуси. Нет сомнений, что такими темпами таким же станет и весь организм – читай – страна.

Трудно найти сферу, в которую бы сегодня не проникли высокие технологии. Впрочем, еще сложнее отыскать передовые разработки, к которым бы не приложили руку наши айтишники. В День космонавтики взять хотя бы уникальные оптические фильтры, которые установлены на спутниках, бороздящих просторы Вселенной. С их помощью удается собрать точную информацию о поверхности планеты. Сейчас же ребята из компании «Изовак» работают над созданием датчиков молний.

Виталий Хомич, заместитель директора «Изовак»:

Можно в реальном времени отслеживать погодные условия. Оценивать вероятность, например, возникновения молнии и в режиме реального времени изменять авиамаршруты. Я думаю, что до конца этого года прототип этого прибора мы уже будем апробировать.

И таких компаний в ПВТ сегодня более полутысячи. Все они представители разных уголков мира. Практически спустя год после подписания прорывного декрета «О развитии цифровой экономики» в Парк высоких технологий приехал Александр Лукашенко. Для Президента, конечно, подготовили целую выставку: показали достижения в области искусственного интеллекта, дополненной реальности, робототехники и, конечно, представили криптобиржу. Именно с идеи ее создания и началась новая страница истории Беларуси как IT-страны. О нас заговорили во всем мире, а крупные игроки этой сферы из США и ЕС потянулись в центр Европы.

– Три минуты потратил, и все. Через нашу биржу можно вложить деньги в биткоины, различные криптовалюты и в большое количество других финансовых инструментов. Криптовалюта – такая вещь, которая в будущем будет для много чего использоваться. Сегодня она в основном используется для спекуляций: поднялся биткоин – заработал, упал – потерял. Идея в том, что они ищут, куда им эти биткоины можно вложить. В какие другие инструменты, чтобы не только на этих больших колебаниях (зарабатывать – прим. ред.), а в какие-то другие вещи вкладываться. Вот, собственно, мы эту проблему решаем.

– Для государства мы же ничего не теряли бы.



– Риск ноль, но мы уже выиграли.

– Я в этом кровно заинтересован.

– Сделали все очень правильно и привлекли самых крупных экспертов в мире. И только благодаря тому, что у нас такая сильная централизованная власть, мы смогли быстро это все провести.

– Вот видишь, и диктатура – хорошо.

То, что сегодняшняя встреча будет носить неформальный характер, стало понятно с первых минут. Глава государства приехал в ПВТ без галстука. Александр Лукашенко отметил, что важнее всех внушительных цифр, отражающих успех и правильность принятых решений, то, как эту высокую планку нам удержать и поднять еще выше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потихоньку мы двигались к этому, ну а потом вы настойчиво – пришло время – начали требовать от меня, от государства каких-то разительных шагов по развитию нашего Парка высоких технологий и вообще IT-сферы. Это я вам должен сказать спасибо, что вы в нужном месте попались, в свое время и подтолкнули меня к принятию этих решений.

И как только вы внесли эти все предложения – я, конечно, их перечитал – не все понял, но подписал сразу. Я подписал те документы, которые вы выработали вместе со специалистами и той горсткой компетентных людей или людей, обладающих какой-то компетенцией в этом плане. Вы выработали, и я поддержал – вот и весь мой героизм. Поэтому вы в этом плане молодцы. Поэтому скажите, что мы еще должны сделать. Кстати, сами разработчики декрета констатировали, что еще до его появления, но с момента, как Президент объявил курс на создание IT-страны, к нам буквально повалили желающие сотрудничать.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Смотрели заказчики: отлично, в стране хорошо относятся к этой сфере, развивается, хорошие планы. Уже сейчас хорошо, завтра хотят сделать еще лучше – значит, страна стабильная. Значит, можно давать заказ побольше, подороже, ничего здесь не случится и так далее. Приходили новые компании. Кое-кто, как ни странно, мы обнаружили: кое-кто еще в тени оставался – я сам был удивлен, потому что мне казалось, что уже там, на этих кухнях, по идее никого. Но кое-кто еще был. И, самое интересное, начался процесс постепенного переезда из соседних стран. Я специально хотел это подчеркнуть: еще не было декрета, а уже был рост. Рост обеспечивался просто самим отношением, словами, движением и так далее.

Но все же главным показателем роста сами сотрудники ПВТ называют рост штата. Благодаря айтишникам, вернее налогам, которые они платят, наша казна получает до 200 миллионов долларов ежегодно. Высокие зарплаты, престиж профессии – сегодня очень многие хотят работать в сфере IT. Надо сказать, что без работы после университета – а в основном кадры куют в БГУИРе – мало кто остается. Это значит, нет утечки мозгов. Сами резиденты ПВТ, тот же EPAM, активно инвестируют в свое будущее, сотрудничая с вузами и обучая ребят изначально опираясь на свои потребности и запросы.

Борис Никульшин, кандидат технических наук, преподаватель БГУИР:

У нас оптимальное сочетание. Мы очень тесно работаем с резидентами ПВТ. Начиная со второго курса наши студенты охвачены этими нашими партнерами. Придя на первый курс, он уже видит массу объявлений: приглашаем тебя на эти курсы, на эти курсы – те, которые проводят в совместных лабораториях наши партнеры. Они их, соответственно, обучают под свой ракурс, чем они занимаются. И этот студент учится у нас и параллельно дополнительное образование получает у них и уже работает. Поэтому на выходе получается полнокровный специалист. Ему не нужно время для адаптации, он готов выполнять сложные технические и инженерные задачи.

Но, конечно, начинать обучать компьютерной грамоте нужно намного раньше. Да и не только тех, кто будет потенциальным сотрудником ПВТ. Речь идет о том, что к жизни в IT-стране, работе в цифровой экономике нужно готовить самих белорусов. Виктор Прокопеня предложил реформировать систему образования. Как минимум перевести в электронный вид всю бумажную информацию, которую сегодня заполняют педагоги, изучать английский с первого класса, а как максимум – создать виртуальные классы.

Виктор Прокопеня, IT-бизнесмен:

Сегодня можно сидеть дома и смотреть лекцию не просто в виртуальном классе. Не просто преподавателя, а самого-самого лучшего. Можно найти в нашей стране самого лучшего преподавателя по истории, и он тебе запишет лекцию на видео, и дети смогут ее смотреть. Смогут смотреть лекцию дома – у самого лучшего преподавателя – в своем темпе: остановил, послушал, убрал, посмотрел в интернете, если не разобрался каким-то образом. С видео гораздо проще взаимодействовать.

Звучит фантастически, правда, но это только в теории. На практике же придется столкнуться с рядом реальных трудностей. Начиная с того, что ребенок самостоятельно и осознанно вряд ли предпочтет лекцию игре, заканчивая главным – дефицитом кадров. Тем не менее, Президент поддержал инициативу ПВТ о том, чтобы вопреки статусу компании отсюда могли вкладывать деньги в любое учреждение образования.

Александр Лукашенко:

Я просто говорю, с какими трудностями мы сегодня столкнемся, если мы начнем это реализовывать. И то, что ты говоришь – пришел домой, открыл планшет и посмотрел лекцию – знаешь, да, если ты осознанно пришел, занимаешься в вузе первый-пятый курс, ты действительно откроешь и посмотришь. Ты уже такого уровня осознания, такая у тебя мотивация, что ты откроешь и посмотришь лекцию. Может быть, отдельные школьники в школе. Попросили Президента и о создании Министерства цифровой экономики. Эта тема для Президента не новая, Александр Лукашенко поручил вице-премьеру, ответственному за передовой и приоритетный сектор экономики, во втором квартале заняться этим вопросом вплотную. Определиться, нужен ли нам такой штаб.

Еще одна просьба – публичная поддержка Президента. Выходит, что вначале всегда слово, и большое значение для бизнеса имеет то, кто его дает. Президент также отметил, что сегодня белорусская экономика нуждается в разработках наших айтишников. Кстати, некоторые из них сегодня же демонстрировали Александру Лукашенко. В частности некогда молодой стартап OneSoil сегодня превратился в широко известную за рубежом компанию, которая занимается точечным земледелием, а значит, улучшает качество сельхозпродукции, уменьшая издержки. Для белорусских фермеров свои разработки они поставляют бесплатно.

Это наша платформа, и здесь мы видим поле и огрехи. Можно посмотреть снимки за любые другие даты, как оно развивается. И можем строить удобрения: в реальном времени анализируется картинка, и строим зоны для удобрений. Даже скачивается файл на флешку, флешка в трактор. Трактор едет по полю, и по GPS автоматически норма меняется. Не вручную механизатор, а именно автоматически.