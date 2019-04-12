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Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений

12 апреля 2019 19:33
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Новости Беларуси. Сфера применения – от сельского хозяйства до робототехники. Президент ознакомился с разработками ведущих резидентов Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бизнес-инкубаторе ПВТ 12 апреля развернулась выставка инноваций, которые создают дополнительные возможности для развития экономики нашей страны. Например, они позволяют не только эффективно вспахать поле, но и сэкономить огромные деньги за счет автоматизации всех процессов. В стенах парка также прошло совещание по развитию IT-сферы Беларуси. Что стало основой диалога, знает корреспондент Алена Сырова.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-1

«Минск – рай для программистов», – именно так лаконично в своем микроблоге охарактеризовал нашу столицу крупнейший IT-бизнесмен Эрик Гундерсен. Еще лет 15 назад сама идея создания Парка высоких технологий казалась слишком рискованной. Но уже тогда о способностях белорусских айтишников ходили легенды, а молодой стране без природных ресурсов нужно было искать способ зарабатывать.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-4

Алена Сырова, СТВ:
О том, что сделанная в свое время ставка на IT в Беларуси оказалось выигрышной, красноречивее всего говорят цифры. Сегодня более 60 % всех денег тратят на высокие технологии, а не на привычные богатства вроде нефти. Оказалась успешной и идея создания IT-парка. ПВТ за 2018 год заработал почти 1,5 миллиарда долларов. Нынче здесь бьется цифровое сердце Беларуси. Нет сомнений, что такими темпами таким же станет и весь организм – читай – страна.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-7

Трудно найти сферу, в которую бы сегодня не проникли высокие технологии. Впрочем, еще сложнее отыскать передовые разработки, к которым бы не приложили руку наши айтишники. В День космонавтики взять хотя бы уникальные оптические фильтры, которые установлены на спутниках, бороздящих просторы Вселенной. С их помощью удается собрать точную информацию о поверхности планеты. Сейчас же ребята из компании «Изовак» работают над созданием датчиков молний.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-10

Виталий Хомич, заместитель директора «Изовак»:
Можно в реальном времени отслеживать погодные условия. Оценивать вероятность, например, возникновения молнии и в режиме реального времени изменять авиамаршруты. Я думаю, что до конца этого года прототип этого прибора мы уже будем апробировать.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-13

И таких компаний в ПВТ сегодня более полутысячи. Все они представители разных уголков мира. Практически спустя год после подписания прорывного декрета «О развитии цифровой экономики» в Парк высоких технологий приехал Александр Лукашенко. Для Президента, конечно, подготовили целую выставку: показали достижения в области искусственного интеллекта, дополненной реальности, робототехники и, конечно, представили криптобиржу. Именно с идеи ее создания и началась новая страница истории Беларуси как IT-страны. О нас заговорили во всем мире, а крупные игроки этой сферы из США и ЕС потянулись в центр Европы.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-16

– Три минуты потратил, и все. Через нашу биржу можно вложить деньги в биткоины, различные криптовалюты и в большое количество других финансовых инструментов. Криптовалюта – такая вещь, которая в будущем будет для много чего использоваться. Сегодня она в основном используется для спекуляций: поднялся биткоин – заработал, упал – потерял. Идея в том, что они ищут, куда им эти биткоины можно вложить. В какие другие инструменты, чтобы не только на этих больших колебаниях (зарабатывать – прим. ред.), а в какие-то другие вещи вкладываться. Вот, собственно, мы эту проблему решаем.
– Для государства мы же ничего не теряли бы.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-19


– Риск ноль, но мы уже выиграли.
– Я в этом кровно заинтересован.
– Сделали все очень правильно и привлекли самых крупных экспертов в мире. И только благодаря тому, что у нас такая сильная централизованная власть, мы смогли быстро это все провести.
– Вот видишь, и диктатура – хорошо.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-21

То, что сегодняшняя встреча будет носить неформальный характер, стало понятно с первых минут. Глава государства приехал в ПВТ без галстука. Александр Лукашенко отметил, что важнее всех внушительных цифр, отражающих успех и правильность принятых решений, то, как эту высокую планку нам удержать и поднять еще выше.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-24

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потихоньку мы двигались к этому, ну а потом вы настойчиво – пришло время – начали требовать от меня, от государства каких-то разительных шагов по развитию нашего Парка высоких технологий и вообще IT-сферы. Это я вам должен сказать спасибо, что вы в нужном месте попались, в свое время и подтолкнули меня к принятию этих решений.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-27

И как только вы внесли эти все предложения  – я, конечно, их перечитал – не все понял, но подписал сразу. Я подписал те документы, которые вы выработали вместе со специалистами и той горсткой компетентных людей или людей, обладающих какой-то компетенцией в этом плане. Вы выработали, и я поддержал – вот и весь мой героизм. Поэтому вы в этом плане молодцы. Поэтому скажите, что мы еще должны сделать.

Кстати, сами разработчики декрета констатировали, что еще до его появления, но с момента, как Президент объявил курс на создание IT-страны, к нам буквально повалили желающие сотрудничать.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-30

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
Смотрели заказчики: отлично, в стране хорошо относятся к этой сфере, развивается, хорошие планы. Уже сейчас хорошо, завтра хотят сделать еще лучше – значит, страна стабильная. Значит, можно давать заказ побольше, подороже, ничего здесь не случится и так далее.

Приходили новые компании. Кое-кто, как ни странно, мы обнаружили: кое-кто еще в тени оставался – я сам был удивлен, потому что мне казалось, что уже там, на этих кухнях, по идее никого. Но кое-кто еще был. И, самое интересное, начался процесс постепенного переезда из соседних стран. Я специально хотел это подчеркнуть: еще не было декрета, а уже был рост. Рост обеспечивался просто самим отношением, словами, движением и так далее.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-33

Но все же главным показателем роста сами сотрудники ПВТ называют рост штата. Благодаря айтишникам, вернее налогам, которые они платят, наша казна получает до 200 миллионов долларов ежегодно. Высокие зарплаты, престиж профессии – сегодня очень многие хотят работать в сфере IT. Надо сказать, что без работы после университета – а в основном кадры куют в БГУИРе – мало кто остается. Это значит, нет утечки мозгов. Сами резиденты ПВТ, тот же EPAM, активно инвестируют в свое будущее, сотрудничая с вузами и обучая ребят изначально опираясь на свои потребности и запросы.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-36

Борис Никульшин, кандидат технических наук, преподаватель БГУИР:
У нас оптимальное сочетание. Мы очень тесно работаем с резидентами ПВТ. Начиная со второго курса наши студенты охвачены этими нашими партнерами. Придя на первый курс, он уже видит массу объявлений: приглашаем тебя на эти курсы, на эти курсы – те, которые проводят в совместных лабораториях наши партнеры.

Они их, соответственно, обучают под свой ракурс, чем они занимаются. И этот студент учится у нас и параллельно дополнительное образование получает у них и уже работает. Поэтому на выходе получается полнокровный специалист. Ему не нужно время для адаптации, он готов выполнять сложные технические и инженерные задачи.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-39

Но, конечно, начинать обучать компьютерной грамоте нужно намного раньше. Да и не только тех, кто будет потенциальным сотрудником ПВТ. Речь идет о том, что к жизни в IT-стране, работе в цифровой экономике нужно готовить самих белорусов. Виктор Прокопеня предложил реформировать систему образования. Как минимум перевести в электронный вид всю бумажную информацию, которую сегодня заполняют педагоги, изучать английский с первого класса, а как максимум – создать виртуальные классы.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-42

Виктор Прокопеня, IT-бизнесмен:
Сегодня можно сидеть дома и смотреть лекцию не просто в виртуальном классе. Не просто преподавателя, а самого-самого лучшего. Можно найти в нашей стране самого лучшего преподавателя по истории, и он тебе запишет лекцию на видео, и дети смогут ее смотреть. Смогут смотреть лекцию дома – у самого лучшего преподавателя – в своем темпе: остановил, послушал, убрал, посмотрел в интернете, если не разобрался каким-то образом. С видео гораздо проще взаимодействовать.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-45

Звучит фантастически, правда, но это только в теории. На практике же придется столкнуться с рядом реальных трудностей. Начиная с того, что ребенок самостоятельно и осознанно вряд ли предпочтет лекцию игре, заканчивая главным – дефицитом кадров.

Тем не менее, Президент поддержал инициативу ПВТ о том, чтобы вопреки статусу компании отсюда могли вкладывать деньги в любое учреждение образования.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-48

Александр Лукашенко:
Я просто говорю, с какими трудностями мы сегодня столкнемся, если мы начнем это реализовывать. И то, что ты говоришь – пришел домой, открыл планшет и посмотрел лекцию – знаешь, да, если ты осознанно пришел, занимаешься в вузе первый-пятый курс, ты действительно откроешь и посмотришь. Ты уже такого уровня осознания, такая у тебя мотивация, что ты откроешь и посмотришь лекцию. Может быть, отдельные школьники в школе.

Попросили Президента и о создании Министерства цифровой экономики. Эта тема для Президента не новая, Александр Лукашенко поручил вице-премьеру, ответственному за передовой и приоритетный сектор экономики, во втором квартале заняться этим вопросом вплотную. Определиться, нужен ли нам такой штаб.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-51

Еще одна просьба – публичная поддержка Президента. Выходит, что вначале всегда слово, и большое значение для бизнеса имеет то, кто его дает.

Президент также отметил, что сегодня белорусская экономика нуждается в разработках наших айтишников. Кстати, некоторые из них сегодня же демонстрировали Александру Лукашенко. В частности некогда молодой стартап OneSoil сегодня превратился в широко известную за рубежом компанию, которая занимается точечным земледелием, а значит, улучшает качество сельхозпродукции, уменьшая издержки. Для белорусских фермеров свои разработки они поставляют бесплатно.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-54

Это наша платформа, и здесь мы видим поле и огрехи. Можно посмотреть снимки за любые другие даты, как оно развивается. И можем строить удобрения: в реальном времени анализируется картинка, и строим зоны для удобрений. Даже скачивается файл на флешку, флешка в трактор. Трактор едет по полю, и по GPS автоматически норма меняется. Не вручную механизатор, а именно автоматически.

Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений-57

Кстати, большинство разработок, представленных сегодня главе государства, уже работают. Например, буквально накануне наши хирурги провели операцию с применением технологии дополненной реальности. Таких примеров десятки, а должно быть еще больше. Глава государства заверил, что мы не сойдем с курса «IT-страны».

Александр Лукашенко: Я вас поддерживал и поддерживать буду, потому что по большому счету вы мои дети

В начале сегодняшней неформальной встречи Президент ставил задачу: уйти с конкретными поручениями, которые могут нам увереннее идти по намеченному IT-пути. В итоге получился настоящий мозговой штурм и обмен мнениями, а это ли не залог успеха?

# It-технологии # Экономика # Алена Сырова # Виталий Хомич # Александр Лукашенко # Всеволод Янчевский # Борис Никульшин # Виктор Прокопеня # Фотофакт

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