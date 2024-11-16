Качественно, быстро и прочно. Под Минском запустили производство конструкций для жилых домов с готовой отделкой. Завод железобетонных конструкций освоил новые технологии, позволяющие создавать панели с готовыми фасадами и окнами, а в ближайшее время планируется внедрение чистовой отделки внутренних помещений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь производство в буквальном смысле переносится со стройплощадки на завод. Там будут выпускать готовые комнаты с отделкой, сантехникой и электропроводкой, что упростит сборку на месте. Это уменьшит влияние погодных условий на строительство и повысит качество изделия. Так, возведение многоквартирного дома по новой технологии займет всего 2,5 месяца.

Татьяна Бигун, директор завода ООО «Современные бетонные конструкции»:

Мы уже видим запрос на такие конструкции, особенно это касается зарубежных партнеров, потому что сейчас везде большой дефицит рабочей силы. И, конечно, всем хочется не зависеть от людей, которых нанимают на конкретный проект, не зависеть от погодных условий.

Анна Ястребова, генеральный директор группы компаний «А-100 Девелопмент»:

Застройщики из России, Узбекистана, Казахстана говорят о том, что аналогов трудно найти, потому что мы подходим комплексно не только к созданию архитектурной концепции, мы подходим к созданию особой среды. И это выражается не только в фасадных решениях, не только в планировочных решениях, но и особым подходом с авторским благоустройством к местам общего пользования и к социальным объектам.