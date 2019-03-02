Александр Лукашенко предположил, кто выиграет выборы в Украине

Новости Беларуси. Беларусь никогда вступит в конфликт, мы за мир и безопасность. Страна против агрессии – будь то информационной или военной – но себя защищать, бесспорно, будем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дать трещину, как в Украине, глава государства не позволит. К боевым действиям там подключились еще и избирательные перипетии. Выборы напоминают зрелище: более 40 кандидатов. В числе лидеров – Зеленский (кстати, в роли президента Украины комик уже дебютировал, пока только в кино с пародией на власть), Тимошенко и Порошенко. На встрече Александр Лукашенко не углублялся в политику другой страны, но кое-что отметил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любая ситуация в Украине, особенно в таком виде, она нас очень беспокоит, и меня лично. Меня очень беспокоит. И вот эти выборы я, насколько это возможно, наблюдаю, получаю информацию. С разными людьми, вы видели, встречаюсь – и Медведчук, и представитель президента Порошенко в группе, что в Беларуси работает, трехсторонней, – это сторонник президента Порошенко. Тимошенко я лично знаю. Я много раз с ней встречался, знаю ее как человека. Зеленского не знаю. Но президентом будет Порошенко.

Александр Мартыненко, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина»:

Точно? Александр Лукашенко:

Да, абсолютно.