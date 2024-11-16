Лукашенко: бомжей, тунеядцев в стране не будет, все должны шевелиться

«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, что бы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас провинция или окраина – это не про отсталость, это про размеренный уклад. И свою аутентику. Асфальт до каждого агрогородка. Вопрос в нескольких сотнях километров. Социальная инфраструктура и среда для комфортной жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни в коем случае не сворачиваем мы сегодня и программу «Один район – один проект». Всего за два года реализовано 47 проектов, создано свыше 4,5 тысячи рабочих мест, более тысячи из них на Могилевщине. Это была моя инициатива, и, как в народе говорят, я обязательно дожму эту программу. В Климовичах, допустим, должны быть созданы обычные, небольшие, средние, какие нужно для вас предприятия, где должны работать люди, закрепляться и жить здесь, на этой земле. Если честно, пока данная программа реализуется не полностью, как задумывалось, а она на плечах председателей райисполкомов.

«Дожинки» – это не только про поля. Про развитие регионов. В это праздничной атмосфере звучит почти программная речь. Глава государства уже не раз поднимал тему сильных регионов. Сегодня все разложил по полочкам. Лукашенко привел пример, как должны развиваться поселки городского типа. Подробности. О периферии в Беларуси никогда не забывали. Это один из паттернов госуправления. Но сейчас – это историческое решение, причем которое вбирает в себя и развитие территорий, и отражает новые этапы модели управления. У председателей райисполкомов появляются президентские полномочия регионального масштаба, но и ответственность. Государство обеспечивает зеленый свет общественной инициативе, но и общество должно быть готово к соучастию.