От уборочной кампании до ситуации на границе и санкций. Лукашенко поставил задачи по наиболее актуальным вопросам

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября на совещании с руководством Совета министров поставил задачи по наиболее актуальным и острым темам повестки дня, сообщает БЕЛТА.

Глава государства, в частности, поставил задачи перед аграрным сектором, высказался об острой ситуации на границе с мигрантами, дал поручения по реагированию на санкции Запада в отношении Беларуси, высказался на тему лечения в Беларуси пациентов от коронавируса. На совещание был вынесен и ряд иных вопросов, в том числе по реформированию предпринимательской деятельности.

В первую очередь глава государства коснулся темы уборочной, завершения осенних полевых работ и заблаговременной подготовки к весне. Главное требование главы государства заключается в том, чтобы все делалось качественно и оперативно, в оптимальные сроки. Цены на продовольствие в целом очень приличные, заметил Александр Лукашенко, и это позволит поправить и укрепить финансовое положение хозяйств. Особые акценты на подготовку и ремонт техники к весне, а стратегическая задача на ближайшую перспективу – мелиорация.

Александр Лукашенко не мог обойти стороной и ситуацию на границе с мигрантами. Он поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно беременным и детям. В том числе глава государства поручил подвезти им сухих дров. Задача Министерству иностранных дел – в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы. Одновременно глава государства дал четкие поручения в сфере обеспечения пограничной безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министерству обороны, КГБ, погранвойскам – обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого.

Кроме того, заметил глава государства, наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт.

Еще одна тема, обозначенная на совещании, – санкции.

Александр Лукашенко:

Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. – прим. ред.), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны.

Александр Лукашенко также высказался на тему пандемии и эпидситуации в Беларуси. Несмотря на наметившийся спад заболеваемости COVID-19, расслабляться ни в коем случае нельзя, подчеркнул он. Президент обратил внимание на необходимость постепенного возвращения к обычной работе тех клиник, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом.

На совещании у главы государства было рассмотрено и несколько тем, затрагивающих различные сферы деятельности.

Александр Лукашенко:

Они вынесены на отдельное обсуждение, потому что при принятии решений по ним возникли некоторые вопросы.

Одной из таких тем стало реформирование предпринимательской деятельности. Президент напомнил, что им была поставлена задача повысить степень участия субъектов малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. Правительство выработало определенные подходы, и на утверждение главы государства внесен проект указа «О деятельности субъектов малого предпринимательства». Также на совещание были вынесены вопросы об оказании государственной поддержки предприятию «Амкодор» и о строительстве нового учебного корпуса БГУ.