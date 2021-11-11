Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости

Новости Беларуси. На фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе Президент нашей страны поздравил поляков с Днем независимости, который они отмечают сегодня, 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в нынешних обстоятельствах, несмотря на политическую конъюнктуру, жесткие вызовы и угрозы, путем открытости и рационального диалога, непредвзятого взгляда на прошлое и современность народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества.