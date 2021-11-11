Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости

11 ноября 2021 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе Президент нашей страны поздравил поляков с Днем независимости, который они отмечают сегодня, 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в нынешних обстоятельствах, несмотря на политическую конъюнктуру, жесткие вызовы и угрозы, путем открытости и рационального диалога, непредвзятого взгляда на прошлое и современность народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твердым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества.

Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости-1

В самой же Польше, похоже, стараются отвлечь внимание жителей от происходящего у восточных рубежей. В 103-ю годовщину восстановления независимости по всей стране запланированы различные мероприятия, всего их более 100.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Макей: «Политический шантаж белорусского государства продолжается»
10 ноября 2021 11:06

Владимир Макей: «Политический шантаж белорусского государства продолжается»

Грубо нарушены договорённости стран. В Минобороны Беларуси был вызван военный атташе Польши
09 ноября 2021 20:54

Грубо нарушены договорённости стран. В Минобороны Беларуси был вызван военный атташе Польши

«Мы создали уникальную интеграционную модель». Самое важное о заседании Высшего Госсовета Союзного государства
04 ноября 2021 22:20

«Мы создали уникальную интеграционную модель». Самое важное о заседании Высшего Госсовета Союзного государства