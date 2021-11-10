Владимир Макей: «Политический шантаж белорусского государства продолжается»

Миграционный кризис обсуждался 10 ноября в Москве во время совместного заседания коллегии МИД Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей назвал все происходящее сейчас на границе политическим шантажом нашего государства.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем судачат уже на Западе. Поводом для которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом и его странами-членами, граничащими с Беларусью. В условиях все возрастающего санкционного давления, которое испытывают наши страны, мы нацелены на консолидированную работу с российскими коллегами и взаимную поддержку, в том числе касательно совместной реакции на недружественные действия против наших стран.