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Владимир Макей: «Политический шантаж белорусского государства продолжается»

10 ноября 2021 11:06
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Миграционный кризис обсуждался 10 ноября в Москве во время совместного заседания коллегии МИД Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава внешнеполитического ведомства нашей страны Владимир Макей назвал все происходящее сейчас на границе политическим шантажом нашего государства.

Владимир Макей: «Политический шантаж белорусского государства продолжается»-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем судачат уже на Западе. Поводом для которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим же Евросоюзом и его странами-членами, граничащими с Беларусью. В условиях все возрастающего санкционного давления, которое испытывают наши страны, мы нацелены на консолидированную работу с российскими коллегами и взаимную поддержку, в том числе касательно совместной реакции на недружественные действия против наших стран.

Владимир Макей: «Политический шантаж белорусского государства продолжается»-4

Владимир Макей подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и России на международных площадках – это образец близких союзнических отношений. Министр заметил, что Запад злоупотребляет правозащитной темой для оказания политического давления на страны.

# Международная политика # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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