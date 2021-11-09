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Грубо нарушены договорённости стран. В Минобороны Беларуси был вызван военный атташе Польши

09 ноября 2021 20:54
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Новости Беларуси. В связи с ситуацией на границе в Министерство обороны Беларуси был вызван военный атташе Польши Ярослав Кембровски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Грубо нарушены договорённости стран. В Минобороны Беларуси был вызван военный атташе Польши-1

Ему была доведена информация в отношении безосновательных и неправомерных обвинений польской стороны в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису. Белорусская сторона отметила, что для предъявления таких серьезных претензий требуются веские доказательства, без которых обвинения расцениваются в качестве провокации в отношении Вооруженных Сил нашей страны.  

Грубо нарушены договорённости стран. В Минобороны Беларуси был вызван военный атташе Польши-4

В военном ведомстве также выразили обеспокоенность увеличением численности польских военнослужащих у наших границ. По данным Варшавы, к рубежам стянуты 20 тысяч солдат. Уведомлений от сопредельного государства о размещении такого количества силовиков в Минске не получали. В связи с чем польскому военному представителю напомнили, что такая деятельность грубо нарушает договоренности о региональных мерах доверия и безопасности. Военная деятельность с участием более 6 000 солдат предусматривает процедуру уведомления и приглашения наблюдателей.  

# Беларусь-Польша # Фотофакт

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