От сотрудничества с международными организациями до экономики. О чём говорил Александр Лукашенко на заседании СМИД СНГ?

Новости Беларуси. Приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе. Президент Александр Лукашенко выступает за выработку таких критериев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 6 апреля шла речь на встрече главы государства с руководителями делегаций, участвовавших в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Ранее – в ходе 26 сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ – Беларусь предложила начать дискуссию о запуске переговорного процесса, направленного на преодоление существующих противоречий в регионе.

Это могло бы стать началом формирования глобальной стратегии борьбы с новыми вызовами и угрозами. Глав внешнеполитических ведомств Александр Лукашенко встречает теплее, чем обычно принято по протоколу.

Официальная встреча начинается с приятной миссии. Госнаграду Беларуси – Орден почета – Александр Лукашенко вручает Сергею Лебедеву. Штаб СНГ генерал курирует более 10 лет.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ: Мы повседневно получаем активнейшую поддержку нашей деятельности со стороны руководства Республики Беларусь и лично от Президента. Работаем в тесном контакте с Министерством иностранных дел в Республике Беларусь. Не могу не отметить этот факт с благодарностью.

И на официальных площадках, и в кулуарах не скрывают, что благодаря местоположению штаб-квартиры союз 11-ти не повторил судьбу Советского Союза. У нашего Президента репутация миротворца, а у Минска – примирительной столицы. Причем Беларусь видит и открыто говорит о проблемах мироустройства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Международная обстановка сегодня буквально перенасыщена напряженностью. Наиболее опасная тенденция на евроатлантическом пространстве – идет расшатывание системы противовесов‚ ранее сдерживавшей соперничающие государства и блоки. Находясь на своеобразном геополитическом разломе, Беларусь осознает ущербность раскручивания спирали конфронтации в Европейском регионе. Мы фактически на пороге новой гонки вооружений.

Эксперты утверждают, что холодная война уже идет. Попытки выработать новую парадигму мироустройства происходят не за столом переговоров, а в горячих точках Ближайшие из них, конечно же, Донбасс. Широкомасштабные боевые действия благодаря Минским соглашениям там остановлены, но люди продолжают гибнуть. Ещё раз подтверждаю, мы готовы сделать все, чтобы на Донбассе был мир.

Позиция Беларуси демонстрировать не мускулатуру вооружений, а силу рукопожатий и открытости к интеграционному диалогу.

Евгений Пустовой, телекомпания СТВ: Во Дворце Независимости февральская встреча 2015 года растопила лед конфронтации нормандской четверки по Украине. Не менее горячим в интеграционном плане выдалось лето 2017 года. Сначала парламентарии ПАСЕ ОБСЕ, а затем журналисты Всемирного конгресса российской прессы обоюдно поддержали предложение Минска – стать прообразом Хельсинки.

Уже в мае 2018 года вся Восточная Европа будет искать путь к безопасности в регионе именно на минской площадке. Победой белорусской дипломатии можно считать и встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Той самой, которая противостоит повторению причин двух мировых войн. Но сейчас – самая ощутимая угроза исходит не от идеологий политических партий, а безграничного фанатизма, подогретого жаждой наживы – терроризма.

Александр Лукашенко:

В 2018 году Беларусь намерена провести аналогичное мероприятие, ориентированное на углубление координации между СНГ и другими международными структурами по вопросам противодействия попаданию такого оружия в руки террористов.

Европейские интеграционные институты готовы вместе бороться за сохранение безопасности, но сами расшатывают политическую безопасность в других странах. Особенно во время выборов.

Александр Лукашенко:

Беларусь всегда выступала за объективность в оценке выборных процессов и указывала на высокую политизацию работы европейских коллег.

Наблюдение за выборами по линии Содружества позволяет формировать альтернативные мнения, бороться с монополией западных экспертов, зачастую выносящих свои суждения еще до голосования (не зачастую, а всегда). Поэтому мы видим положительную роль наблюдателей от Содружества и поддерживаем их активную деятельность.

О безопасности говорили и на заседании СМИД. Антитеррористическому центру СНГ необходимо активнее задействовать имеющийся арсенал. Оборонные ведомства в течение десяти лет должны создать общий воздушно-космический щит над странами СНГ. А финансовые разведки поставить заслон финансированию преступных и террористических групп. Диалог сложился так конструктивно, что участники не выходя из зала согласовали практически все вопросы.

Собственно, основной темой для встречи в Минске был план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ. Тематика от сотрудничества с международными организациями до экономики. Точки опоры для СНГ, которые должны стать еще и точками экономического роста для национальных экономик – оживить Договор о свободной торговле делами.