Новости Беларуси. Приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе и глобальная стратегия противостояния новым вызовам и угрозам. Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел стран-участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание глав внешнеполитических ведомств проходит в эти дни в Минске, в повестке – 12 вопросов. Беларусь была и остается ядром интеграции не только на постсоветском пространстве. Среди инициатив Минска – межблоковое сотрудничество, особенно в вопросах безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все чаще приоритетом нашего сотрудничества становится сфера борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Пять лет назад в ходе председательства Беларуси в СНГ мы совместно с исполкомом СНГ, ООН, ОБСЕ организовали региональную встречу по выполнению резолюции Совета безопасности ООН № 1540 «О предотвращении распространения оружия массового уничтожения».

В этом году Беларусь намерена провести аналогичные мероприятия, ориентированные на углубление координации между СНГ и другими международными структурами по вопросам противодействия попадания такого оружия в руки террориста.