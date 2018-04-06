Делегация из Китая возложила цветы к монументу Победы в Минске 6 апреля

Новости Беларуси. 6 апреля состоялась встреча министров обороны Беларуси и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе важных тем разговора – сотрудничество в сфере военного образования и боевой подготовки.

Затем представители военных ведомств приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента Победы.

Гости из Китая пробудут в Минске еще несколько дней. Они намерены посетить ряд военных объектов и познакомиться со процессом подготовки личного состава.