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Делегация из Китая возложила цветы к монументу Победы в Минске 6 апреля

06 апреля 2018 14:13
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Новости Беларуси. 6 апреля состоялась встреча министров обороны Беларуси и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе важных тем разговора – сотрудничество в сфере военного образования и боевой подготовки.

Делегация из Китая возложила цветы к монументу Победы в Минске 6 апреля-1

Затем представители военных ведомств приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента Победы.

Гости из Китая пробудут в Минске еще несколько дней. Они намерены посетить ряд военных объектов и познакомиться со процессом подготовки личного состава.

# Беларусь-Китай # Фотофакт

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