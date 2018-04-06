Владимир Макей: «Некоторые геополитические игроки активно вмешиваются во внутренние дела ряда государств»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел стран-участниц СНГ 6 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже после встречи у Президента главы внешнеполитических ведомств подвели итог: диалог в Минске был конструктивным: рассмотрели все пункты повестки дня, подписан ряд документов. Стороны не отказались от идеи дальнейшего развития Содружества, решено адаптировать концепцию и саму структуру к новым реалиям. Продолжится работа и над заявлением о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Сейчас под различными благовидными предлогами многие или некоторые геополитические игроки активно вмешиваются во внутренние дела ряда государств. Смотрите, что произошло на Ближнем Востоке после так называемой Арабской весны – она превратилась в Арабскую зиму.

Суть нашего будущего документа, как вам представляется, заключается в неприемлемости подобных подходов, когда какие-то шаблоны, стандарты, которые кому-то кажутся наиболее идеальными, навязываются другим странам, где совершенно другая ситуация, другой менталитет, другая религия.

Мнение участников заседания по данной теме было единодушным, и главы делегаций договорились детально проработать этот документ.