Новые перспективы в совместной работе двух стран: подробности встречи Александра Лукашенко с министром обороны Китая

Новости Беларуси. О роли Китая в укреплении обороноспособности Беларуси 6 апреля шла речь на встрече Президента с Вэй Фэнхэ – министром обороны КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла о новых перспективах в совместной работе двух стран. Александр Лукашенко поблагодарил за экономическую поддержку, которую Китай оказывает Беларуси. Сотрудничество налажено и в военно-технической сфере. Создано современное космическое подразделение и центр управления полетами, на орбиту отправлен самый современный спутник. Также Китай помог создать ракетное вооружение для белорусской армии.

Своего коллегу из Китая наш министр обороны Андрей Равков встречает лично. Да и как иначе. Визит важный. В белорусскую столицу Вэй Фэнхэ приехал прямиком из дружественной нам Москвы. Там вопросы безопасности обсуждал на VII Международной конференции.

Теперь самое время поговорить о развитии отношений с белорусскими коллегами и обсудить практическое сотрудничество в военной сфере и ситуацию в регионе и мире.

Традиционная встреча, гимны и переговоры. Все по протоколу. В Беларуси руководитель Министерства обороны КНР впервые. И это несмотря на то, что с 2013-го встречи заметно активизировались. За это время делегации руководства военного ведомства Китая приезжали к нам 11 раз. Заметно, двум министрам есть что обсудить.

Диалог в сфере военного образования, боевой подготовки. Кстати, в должности министра обороны Вэй Фэнхэ с 2018 года, а вот в военной сфере наоборот далеко не новичок. Сначала Академия второй артиллерии Народно-освободительной армии Китая (именно так официально называются Вооруженные силы этой страны), потом военная служба на самых разных должностях, с 2012 года входит в Центральный военный совет.

И ведь точки соприкосновения в военно-технической сфере две страны искать начали не случайно. Китай – наш стратегический партнер.

Между странами налажен хороший диалог в торговле. А про китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и вовсе говорить не стоит. Интерес к нему огромный. Он должен стать одной из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Что касается товарооборота, то за 25 лет установления дипотношений он вырос в 100 раз. Постоянно работаем над увеличением белорусского экспорта в Китай. К 2020 году поставлена задача выйти на полтора миллиарда долларов. Сейчас мы поставляем в Китай калийные удобрения, запчасти для карьерных самосвалов, комбайны.

За хороший экономический диалог и неоценимую финансовую поддержку китайских партнеров поблагодарит и наш Президент. А еще поздравит зарубежного гостя с высокой должностью. Вооруженные силы Китая – крупнейшие по численности в мире.

Только вдумайтесь – на службе 2 миллиона 390 тысяч человек. А еще армия Китая одна из сильнейших, подчеркнет Александр Лукашенко. Отсюда и перспективное сотрудничество. Реализуются совместные проекты. Создано современное космическое подразделение и центр управления полетами, на орбиту отправлен самый современный спутник. Также Китай помог Беларуси создать ракетное вооружение для белорусской армии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу поздравить вас с успешным завершением всех политических кампаний и баталий Китайской Народной Республики и констатацией факта стабильности в политическом и социальном отношении Китайской Народной Республики.

Особая благодарность вам за то военно-техническое сотрудничество, которое сложилось между нашими странами. В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения и отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный центр управления полетами спутника. Вы помогли нам создать самое современное ракетное вооружение для белорусской армии. На основании этого, я думаю, мы создали более современные образцы ракетного вооружения, которые заинтересуют уже и вашу армию. Я благодарен вам за ту безвозмездную помощь, которую вы оказываете нашей армии. Мы в долгу не останемся. Вы нам подставили плечо в самое сложное время, когда весь Запад ввел санкции против Беларуси – мы это помнить будем долго. У вас есть здесь надежные друзья.

В военно-технической сфере Беларусь и Китай заключили 5 международных договоров. На плановой основе проводятся совместные тренировки. Две уже прошли в Беларуси, одна – на территории Китая. Но и это далеко не все. Только с 2000 года около трех сотен военнослужащих из Поднебесной получили дипломы нашей Военной академии. А, к примеру, сейчас у нас учится 35 человек.

Вэй Фэнхэ, член Центрального военного совета, член Госсовета, министр обороны Китая:

От имени Си Цзиньпина я хотел бы передать добрые пожелания вам. Вы внесли огромный вклад в укрепление двусторонней дружбы. Наши страны – добрые друзья и партнеры. А с недавнего времени еще братья. Во многом помогает и личная дружба, ваша и нашего лидера.