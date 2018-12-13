От сельского хозяйства до туризма. Перспективы сотрудничества обсудили Александр Лукашенко и глава Карелии

Новости Беларуси. Региональное сотрудничество – как одна из основ стратегических отношений между Беларусью и Россией. Об этом 13 декабря во время встречи с главой Карелии заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания сторон – самый широкий спектр взаимодействия. Но основной акцент, конечно, на экономику. И здесь Беларусь готова предложить своим российским партнерам необходимую в самых разных сферах технику, продукты питания, а также помощь в развитии агропромышленного комплекса. Все детали встречи у корреспондента Виктории Ходосок.

Карелию многие называют жемчужиной Севера. По площади она сравнима с Беларусью, а вот население – 600 тысяч человек. Славится край крупнейшими озерами в Европе, реками и плодородными лесами. «Зеленое богатство» на карте региона – это 85 % всей территории. Потому лесопромышленность, как и у нас в стране, тоже в основе экономики. Собственно здесь у сторон есть реальный интерес. В частности, в сфере глубокой переработки древесины. Совместное производство техники «Амкодор» в Карелии станет якорем отношений. Виктория Ходосок, СТВ:

От Минска до Петрозаводска путь неблизкий – более 1200 километров. Но строительству мостов сотрудничества это точно не помеха. Ведь у Беларуси к российским регионам всегда особое внимание. И всегда нам есть что предложить. Потому сегодняшний разговор во Дворце Независимости на деловом языке, но без дипломатических формальностей – о совместных проектах, выгодной торговле и свободных нишах на рынке.

О тональности встречи можно судить уже по первым минутам. Общение пройдет в очень теплой атмосфере и наверняка не только потому, что у главы Карелии белорусские корни. Отец Артура Парфенчикова родом из нашей страны. Например, торговля. Уровень товарооборота у нас пока небольшой – около 22 миллионов долларов. Но стороны уверены – будет больше. Планку через два года уже определили: цифры более чем амбициозные – свыше 100 миллионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сотрудничество с российскими регионами является одной из основ стратегических отношений между нашими странами и ключевой составляющей торгово-экономических связей. БелАЗ готов подключиться к программе переоснащения парка большегрузных машин в вашем регионе. МАЗ и «Белкоммунмаш» – к программе обновления пассажирского транспорта. Александр Лукашенко: «Я абсолютно уверен – если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит»

Российские гости в Беларуси уже не первый день. В их плотном графике – посещение целого ряда белорусских предприятий. Накануне россияне высоко оценили наши электробусы. «Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ Подробностями своего визита на белорусское производство глава Карелии поделился в социальных сетях.

Как раз с транспортным сообщением в Карелии есть проблемы: автобусы ломаются, а рейсы срываются. Товар на прочность решили проверить на деле. Электробус и зарядную станцию передадим на тест-драйв.

Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия Российской Федерации:

Нас очень заинтересовали возможности использования продукции белорусского машиностроения – в области общественного транспорта. Мы вчера посмотрели наработки по гибридам и по электробусам. Я думаю, что мы реализуем тот план, который наметили вчера, чтобы в следующем году начать с тестовых испытаний. Я очень хотел бы, чтобы в короткое время белорусская техника появилась бы на карельских дорогах. Жители нашей республики уже очень положительно восприняли, судя по реакции в соцсетях, потому что проблемы с общественным транспортом у нас есть, с обеспечением качественным подвижным составом. Я думаю, в этом направлении мы тоже будем работать.

А еще белорусские специалисты могут «под ключ» строить в Карелии молочно-товарные фермы. Опыт у Беларуси большой – от Венесуэлы до Сахалина. Александр Лукашенко:

У нас есть этот опыт. Сейчас мы в Узбекистане по просьбе президента, очень добрые отношения, мы такой создаем образец. Был президент Азербайджана – будем там на месте строить «под ключ», чтобы они понимали, в каком направлении развивать сельское хозяйство. Объехав весь мир, испытав разные технологии, мы пришли к определенному выводу, в каком направлении развиваться должно сельское хозяйство. Поэтому если такая будет потребность, необходимость, здесь рядом мы можем оказать эту помощь и поддержку. Если будет выгодно, Михаил Иванович, надо будет подключиться и помочь по всем направлениям, в том числе и сельхознаукой.

Мы можем, если будете вы строить себе молочно-товарные комплексы, оснастить полностью нашими комплектующими, доильными установками, холодильниками и так далее. Они прошли уже апробацию. Начинали мы создавать по самым высоким стандартам, европейским стандартам. Сейчас мы полностью локализовали производство этой продукции. Ну и, конечно, белорусские продукты. Эту тему не обходят вниманием ни на одной встрече. Ограничиваться нынешними поставками, уверен Александр Лукашенко, не стоит. Мы можем сотрудничать куда шире.

Александр Лукашенко:

Сейчас много внимания уделяется вопросам – Россия закрыла, Россия чего-то не хочет, белорусские продукты, товары... Вы должны четко представлять, что здесь нет никакой составляющей. Здесь обычная конкуренция. И что меня удивляет – я часто руководителям России говорю – вот мы демпингуем, то есть мы поставляем дешевую продукцию. Дайте или создайте компанию какую-то крупную, и мы через нее будем поставлять на всю Россию. Мы вам поставляем за рубль, а вы продавайте за 10, если считаете, что россияне очень богатые. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело здесь абсолютно не в качестве. Но важность состоит в том, коль идет такая атака против нашей продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки. Ну, в принципе, это, наверное, аксиома для любого государства. Нельзя замыкаться, даже на самое дружественное, братское государство, на один рынок, не имея других рынков. Ну если Россия и дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки.