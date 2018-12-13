Объем бюджета Союзного государства Беларуси и России планируется увеличить

Новости Беларуси. Об этом стало известно перед заседанием Совета Министров интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание проходит в Бресте с участием премьер-министра Беларуси и председателя правительства России. Предполагается рассмотреть более 20 вопросов. Есть намерение усилить финансирование сотрудничества в научной сфере, промышленной кооперации. Перед началом переговоров журналисты поинтересовались, будет ли Беларусь в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями привлекать российский кредит.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Мы заложили в бюджет привлечение внешнего финансирования на 1,5 миллиарда долларов. Соответственно, частично объем привлечения будет закрываться уже по тем договоренностям, которые сегодня имеются. Имеющиеся договоренности – это 630 миллионов долларов в эквиваленте, которые мы согласовали с нашими российскими коллегами.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы не должны ставить искусственные барьеры по продвижению нашей продукции на российский рынок и наоборот. Эти документы согласованы с Президентом, подписаны. Они к обязательному к выполнению.