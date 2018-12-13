Александр Лукашенко: «Я абсолютно уверен – если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит»

Новости Беларуси. Преграды поставок белорусской продукции на российский рынок – вопрос не качества, а обычная конкуренция. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства предложил вести разговор без лишней дипломатии: приоритеты сотрудничества необходимо расставить сразу. Основным акцентом у сторон по-прежнему остается укрепление экономического сотрудничества. Тем более, контакты с российскими регионами для Беларуси – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей. Карелия – важный партнер, подчеркнул Президент. В регионе уже знают наши грузовые автомобили, шины, обувь и сахар. Беларусь при необходимости готова поставлять технику, продукты питания, а также сотрудничать в АПК. В целом темпы роста есть, но объемы обе стороны не устраивают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Карелия – важный для нас партнер в Северо-Западном федеральном округе. Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании темпов торговли, продвижении деловых инициатив, поиске новых точек роста. Еще одним направлением сотрудничества является поставка белорусских карьерных и грузовых автомобилей для горнодобывающих предприятий, техники для лесопромышленного комплекса, пассажирского транспорта, а так же обслуживание этой техники, обеспечение ее запасными частями. Беларусь может оказать помощь в развитии сельского хозяйства Карелии, в том числе расширить экспорт продукции отечественного машиностроения для этих целей. Опыт большой – от Венесуэлы до Сахалина. Что касается продуктов питания… Мы поставляем в Карелию, я так понимаю, немало продуктов питания. Если вас это устраивает – пожалуйста, говорите сколько, когда и какие. Мы всегда исполним по вашему пожеланию соответствующие заказы.

Для нас это тоже очень важно. Сейчас много внимания уделяется, чтобы вы знали, Артур Олегович, вопросам «Россия закрыла», «Россия что-то не хочет белорусские продукты, товары». Вы должны четко представлять, что здесь нет никакой составляющей, здесь обычная конкуренция. Нам ваш рынок выгоден, потому что он рядом. Это рынок, можно даже сказать, премиальный, очень выгодный рынок. Мы готовы с вами сотрудничать, но таким образом, чтобы баланс, у вас установленный, не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость. Понимая, что мы себе конкуренцию создаем, но у братских государств не должно быть такого подхода. Мы должны помогать. Я абсолютно уверен – если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит.

Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия Российской Федерации:

Мы в любом случае должны находить взаимовыгодный результат и для Карелии, и для России, и для Беларуси. У нас только такой формат подхода, то есть мы должны любые направления развивать и видеть общий интерес в этом. Это и машиностроение. Совершенно понятно, что сейчас базовый, пилотный проект якорный – это наше совместное предприятие с компанией «Амкодор», и мы уже приняли на законодательном уровне в республике все возможные меры поддержки этому проекту, предприятию.