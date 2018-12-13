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МИД: Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима

13 декабря 2018 12:34
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Новости Беларуси. Развитие отношений между Беларусью и ЕС обсуждают 13 декабря в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима-1

В центре внимания также участие нашей страны в инициативе «Восточное партнерство», вопросы прав человека, сотрудничество в сферах образования, науки, охраны окружающей среды, энергетики, транспорта, цифровой экономики, международной технической помощи.

МИД: Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима-4

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
Мы решили ряд сложных вопросов, в том числе сохранили возможность получения виз нашими гражданами в посольствах стран – членов Европейского союза в Беларуси, а не только в визовых центрах. Сегодня мы нашли приемлемые для всех положения документа. Именно это имеет принципиальное значение.

 С подписанием соглашения количество виз для белорусов не вырастет, а наоборот уменьшится, потому что будет больше выдаваться многократных и долгосрочных виз.

МИД: Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима-7

На ближайшие дни намечен целый ряд мероприятий, посвященных развитию сотрудничества с зарубежными партнерами. Дипломаты Беларуси и Швейцарии в Минске обсудят шаги дальнейшего сотрудничества, в Бухаресте пройдут консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Румынии. А белорусско-германская рабочая группа проведет в Минске заседание по торговле и инвестициям.

# Европейский союз # Анатолий Глаз # Фотофакт

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