МИД: Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима

Новости Беларуси. Развитие отношений между Беларусью и ЕС обсуждают 13 декабря в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания также участие нашей страны в инициативе «Восточное партнерство», вопросы прав человека, сотрудничество в сферах образования, науки, охраны окружающей среды, энергетики, транспорта, цифровой экономики, международной технической помощи.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

Мы решили ряд сложных вопросов, в том числе сохранили возможность получения виз нашими гражданами в посольствах стран – членов Европейского союза в Беларуси, а не только в визовых центрах. Сегодня мы нашли приемлемые для всех положения документа. Именно это имеет принципиальное значение.

С подписанием соглашения количество виз для белорусов не вырастет, а наоборот уменьшится, потому что будет больше выдаваться многократных и долгосрочных виз.