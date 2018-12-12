«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

Новости Беларуси. Волат – значит богатырь. 12 декабря в этом воочию убедились журналисты из 44 регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Волат – значит богатырь. 12 декабря в этом воочию убедились журналисты из 44 регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной день их ежегодного пресс-тура по Беларуси начался на столичном заводе колесных тягачей. Здесь показали полный цикл производства автомобилей. К слову, 80 % военной техники, которой гордится Россия и которую демонстрируют на парадах, ездит именно на шасси белорусского производства.
Яна Цветкова, корреспондент Свердловского областного телевидения:
Очень нравится. Я себя чувствую, как турист в европейской стране. Меня здесь очень много удивляет, технологии, которые вы используете.
Я сама из Свердловской области. Что касается машиностроения, промышленности – тяжелой, металлургии, нас мало чем можно удивить, но мне очень приятно видеть такие масштабы, такое производство огромное. Это дико интересно!
Егор Киселев, корреспондент телеканала «ТВ Центр»:
Сама по себе интересная система – такие сообщающиеся сосуды. В российских городах производятся детали, комплектующие. Идут сюда поставки, здесь идет сборка. Как я узнал, поговорив со специалистами, очень быстро всё довольно собирается и затем уже снова направляется в Россию. Также интересно было посмотреть на образцы, которые идут на экспорт.
С МЗКТ журналисты отправились в Минскую область, где посмотрят производство белорусской черной икры. В программе тура также еще один промышленный гигант – производитель коммунальной техники «Амкодор».