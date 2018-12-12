«Чувствую себя, как турист в европейской стране». Российские журналисты посетили МЗКТ

Новости Беларуси. Волат – значит богатырь. 12 декабря в этом воочию убедились журналисты из 44 регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной день их ежегодного пресс-тура по Беларуси начался на столичном заводе колесных тягачей. Здесь показали полный цикл производства автомобилей. К слову, 80 % военной техники, которой гордится Россия и которую демонстрируют на парадах, ездит именно на шасси белорусского производства.

Яна Цветкова, корреспондент Свердловского областного телевидения:

Очень нравится. Я себя чувствую, как турист в европейской стране. Меня здесь очень много удивляет, технологии, которые вы используете.

Я сама из Свердловской области. Что касается машиностроения, промышленности – тяжелой, металлургии, нас мало чем можно удивить, но мне очень приятно видеть такие масштабы, такое производство огромное. Это дико интересно!