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Кубраков: водители очень недовольны, что Литва закрыла границы в одностороннем порядке

11 ноября 2025 07:43
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Александр Лукашенко подчеркнул, что народ Литвы не имеет никакого отношения к решению властей своей страны о закрытии границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубраков: водители очень недовольны, что Литва закрыла границы в одностороннем порядке-2

Напомним, что именно идя на встречу водителям, работающим в европейских компаниях, и принималось решение о перемещении их фур на охраняемые стоянки. Обеспечить безопасность на границе поручил глава государства. Органы внутренних дел по заданию Александра Лукашенко взяли автомобили под охрану.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы оказываем помощь добраться до гостиницы либо до точек общепита. Вы представляете, в каких условиях многие из водителей просто живут в кабинах своих машин. Я скажу честно, как мне докладывают наши сотрудники, особенно сотрудники Государственной автомобильной инспекции, многие водители, не стесняясь в выражениях в адрес литовских властей, которые их просто-напросто обрекли на такое существование. Поэтому они высказываются, они очень недовольны, что Литва закрыла границы в одностороннем порядке.

Кубраков: водители очень недовольны, что Литва закрыла границы в одностороннем порядке-4

Ну и вот фотоподтверждение словам министра внутренних дел. На одной из заправок в белорусском приграничье литовские дальнобойщики организовали благотворительный сбор. Формулировка понятная – на покупку мозгов для литовских политиков.

Вильнюс может вновь обратиться к Беларуси по поводу грузовиков на границе.

# Граница # Государственная граница Беларуси # Беларусь-Литва # Иван Кубраков

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