Кубраков: водители очень недовольны, что Литва закрыла границы в одностороннем порядке

Александр Лукашенко подчеркнул, что народ Литвы не имеет никакого отношения к решению властей своей страны о закрытии границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что именно идя на встречу водителям, работающим в европейских компаниях, и принималось решение о перемещении их фур на охраняемые стоянки. Обеспечить безопасность на границе поручил глава государства. Органы внутренних дел по заданию Александра Лукашенко взяли автомобили под охрану.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы оказываем помощь добраться до гостиницы либо до точек общепита. Вы представляете, в каких условиях многие из водителей просто живут в кабинах своих машин. Я скажу честно, как мне докладывают наши сотрудники, особенно сотрудники Государственной автомобильной инспекции, многие водители, не стесняясь в выражениях в адрес литовских властей, которые их просто-напросто обрекли на такое существование. Поэтому они высказываются, они очень недовольны, что Литва закрыла границы в одностороннем порядке.