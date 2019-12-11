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От нацбезопасности до аграрной сферы. Белорусские парламентарии приступили к формированию профильных комиссий

11 декабря 2019 10:41
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии приступили к формированию комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря в Овальном зале выбирают их председателей.

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От нацбезопасности до аграрной сферы. Белорусские парламентарии приступили к формированию профильных комиссий-1

Профильных комиссий в Палате представителей 14. Охвачены будут все отрасли социально-экономического развития страны: от национальной безопасности до экономической политики, от законодательства до аграрной сферы. В выступлениях депутатов, претендующих на кресло куратора направления, прослеживаются акценты будущей работы.

Выдвижение на пост председателей постоянных комиссий Палаты представителей проходит безальтернативно. На каждую должность – по одному претенденту. Процедура же самого голосования традиционна – с бюллетенями, кабинками и урной.

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От нацбезопасности до аграрной сферы. Белорусские парламентарии приступили к формированию профильных комиссий-4

От нацбезопасности до аграрной сферы. Белорусские парламентарии приступили к формированию профильных комиссий-6

От нацбезопасности до аграрной сферы. Белорусские парламентарии приступили к формированию профильных комиссий-8

# Парламент Беларуси # Фотофакт

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