«Запад в отношении нас изменяет свою тональность». Почему Беларусь стала объектом пристального внимания европейских аналитиков?

Новости Беларуси. «Выберет ли Беларусь Запад?», «Беларусь между НАТО и ОДКБ» – доклады с такими названиями все чаще появляются в западном медиапространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за последний год – более 150.

Но почему наша страна стала объектом пристального внимания европейских аналитиков и какие для нас в этом скрыты возможности и риски? Ответы попробуют найти участники очередной дискуссии за круглым столом проекта «Экспертная среда». Тема встречи – «Аналитика о Беларуси: правда и вымысел».