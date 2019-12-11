«Запад в отношении нас изменяет свою тональность». Почему Беларусь стала объектом пристального внимания европейских аналитиков?
Новости Беларуси. «Выберет ли Беларусь Запад?», «Беларусь между НАТО и ОДКБ» – доклады с такими названиями все чаще появляются в западном медиапространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за последний год – более 150.
Но почему наша страна стала объектом пристального внимания европейских аналитиков и какие для нас в этом скрыты возможности и риски? Ответы попробуют найти участники очередной дискуссии за круглым столом проекта «Экспертная среда». Тема встречи – «Аналитика о Беларуси: правда и вымысел».
Валентин Старичёнок, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Запад в отношении нас изменяет свою тональность. Позиция Запада становится более сбалансированной, более интересной. Появляется ряд предложений, например, со стороны США поставлять топливо на Белорусскую АЭС, что может символизировать некий шаг навстречу в отношениях между Беларусью и Западом.
Юрий Шевцов, директор Центра по проблемам европейской интеграции:
Сегодня такой роскоши, как смотреть на Беларусь глазами людей, которые очевидно ошибаются, мировое экспертное сообщество, в основном, на Западе, позволить себе уже не может. Отсюда, я думаю, такое внимание к Беларуси. Им надо реально выстроить отношения к реально существующей стране и народу.
«Экспертная среда» – совместный проект информационного агентства БелТА и Белорусского института стратегических исследований. Раз в неделю, по средам, эксперты собираются, чтобы поднять актуальные проблемы из жизни страны.