С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии начинают работать над модернизацией Конституции. Об этом рассказали эксперты в программе «В обстановке мира».
Зачем переписывать основной закон страны и какие его нормы подлежат тщательной переработке? Обстоятельный разговор о самых важных политических событиях, которые касаются каждого из нас.
Стоит ли белорусам переживать за сохранение независимости и суверенитета и опасаться интеграции Союзного государства?
Суверенитет независимой страны – сегодня это для настоящего белоруса настоящая ценность.
Фактически сегодня Беларусь – это единственный союзник Российской Федерации на международной арене.
Готовы ли наши политические элиты к кардинальным изменениям избирательной системы?
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Большасць з тых партый, якія сёння існуюць – гэта фэйкавыя партыі.
С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию?
Этот общественный договор должен быть своего рода дорожной картой стратегического развития, а не застывшим артефактом правовых идей в ушедшем тысячелетии.
И почему в Беларуси у экстремистов нет шансов?
Любыя экстрэмісцкія сілы без падтрымкі знешняй нічога сабой прадстаўляць не будуць.
Какую роль сыграл Минск в переговорах «нормандской четверки» в Париже?
Минск позволил сторонам услышать друг друга. Наверное, не было бы Минска, не было бы встречи в Париже.
Откровенный диалог на самые острые темы. Смотрите на телеканале СТВ программу «В обстановке мира» сегодня, 11 декабря, в 20.30.