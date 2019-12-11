С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»

Зачем переписывать основной закон страны и какие его нормы подлежат тщательной переработке? Обстоятельный разговор о самых важных политических событиях, которые касаются каждого из нас.

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии начинают работать над модернизацией Конституции. Об этом рассказали эксперты в программе «В обстановке мира».

Стоит ли белорусам переживать за сохранение независимости и суверенитета и опасаться интеграции Союзного государства?

Суверенитет независимой страны – сегодня это для настоящего белоруса настоящая ценность.

Готовы ли наши политические элиты к кардинальным изменениям избирательной системы?

Фактически сегодня Беларусь – это единственный союзник Российской Федерации на международной арене.

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию?

И почему в Беларуси у экстремистов нет шансов?

Этот общественный договор должен быть своего рода дорожной картой стратегического развития, а не застывшим артефактом правовых идей в ушедшем тысячелетии.

Какую роль сыграл Минск в переговорах «нормандской четверки» в Париже?

Любыя экстрэмісцкія сілы без падтрымкі знешняй нічога сабой прадстаўляць не будуць.

Минск позволил сторонам услышать друг друга. Наверное, не было бы Минска, не было бы встречи в Париже.

Откровенный диалог на самые острые темы. Смотрите на телеканале СТВ программу «В обстановке мира» сегодня, 11 декабря, в 20.30.