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С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»

11 декабря 2019 08:09
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии начинают работать над модернизацией Конституции. Об этом рассказали эксперты в программе «В обстановке мира».

Зачем переписывать основной закон страны и какие его нормы подлежат тщательной переработке? Обстоятельный разговор о самых важных политических событиях, которые касаются каждого из нас.

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»-1

Стоит ли белорусам переживать за сохранение независимости и суверенитета и опасаться интеграции Союзного государства?

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»-4

Суверенитет независимой страны – сегодня это для настоящего белоруса настоящая ценность.

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»-7

Фактически сегодня Беларусь – это единственный союзник Российской Федерации на международной арене.

Готовы ли наши политические элиты к кардинальным изменениям избирательной системы?

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»-10

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Большасць з тых партый, якія сёння існуюць – гэта фэйкавыя партыі.

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию?

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»-13

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»-15

Этот общественный договор должен быть своего рода дорожной картой стратегического развития, а не застывшим артефактом правовых идей в ушедшем тысячелетии.

И почему в Беларуси у экстремистов нет шансов?

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»-18

Любыя экстрэмісцкія сілы без падтрымкі знешняй нічога сабой прадстаўляць не будуць.

Какую роль сыграл Минск в переговорах «нормандской четверки» в Париже?

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»-21

Минск позволил сторонам услышать друг друга. Наверное, не было бы Минска, не было бы встречи в Париже.

Откровенный диалог на самые острые темы. Смотрите на телеканале СТВ программу «В обстановке мира» сегодня, 11 декабря, в 20.30.

С какой целью в Беларуси будут переписывать Конституцию? Анонс программы «В обстановке мира»-24

# Международная политика # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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