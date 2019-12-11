Новости Беларуси. 11 декабря в Палате представителей Национального собрания изберут председателей постоянных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их количество традиционно – 14. При формировании учитываются пожелания депутатов.

«Сильный юрист с отличным чувством юмора». Валерий Мицкевич рассказал о том, как будет работать седьмой созыв парламента

В политику они пришли из разных отраслей. Впрочем, их опыт будет полезен и по направлениям законотворческой деятельности. Парламентские комиссии охватывают самые разнообразные сферы: экономические и аграрные вопросы, науку, здравоохранение, социальную и молодежную политику.