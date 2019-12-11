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11 декабря в Палате представителей Национального собрания изберут председателей постоянных комиссий

11 декабря 2019 07:32
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Новости Беларуси. 11 декабря в Палате представителей Национального собрания изберут председателей постоянных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их количество традиционно – 14. При формировании учитываются пожелания депутатов.

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В политику они пришли из разных отраслей. Впрочем, их опыт будет полезен и по направлениям законотворческой деятельности. Парламентские комиссии охватывают самые разнообразные сферы: экономические и аграрные вопросы, науку, здравоохранение, социальную и молодежную политику.

11 декабря в Палате представителей Национального собрания изберут председателей постоянных комиссий-1

Руководители парламентских групп автоматически входят в Совет Палаты представителей. В его составе также спикер и его заместитель. Их депутаты седьмого созыва избрали на предыдущем, своем первом заседании.

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# Парламент Беларуси # Фотофакт

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