От чего зависит будущее Польши? Мнением поделился Андрей Савиных

Надежда Сасс, СТВ: Хочется поговорить о Германии, потому как это настолько трагичная история сегодня, как с легкостью государство отдало первенство, передало его Польше. И вот сегодня Польша становится лидером, в чем-то можно так сказать, в Европейском союзе. Ну, по крайней мере, такими оголтелыми, активными ребятами, застрельщиками. Вы не согласны со мной, Андрей Владимирович?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тот, кто громко кричит, необязательно лидер. Германию сейчас начали разрушать. И как индустриальную державу, и как реального экономического лидера Европейского союза. Это происходит несколько по другим причинам. Дело в том, что вот этот иерархический мир, когда существует ядро и существует периферия, сейчас, когда Китай, Россия, Индия, Бразилия пытаются выйти из глобальной финансовой системы, получается, что на роль периферии назначают Германию, по сути, континентальную Европу. Это очень серьезная политическая трансформация, которую, честно говоря, я не знаю, можно ли остановить. На этом фоне точка сборки если и будет происходить, то это на несколько стран старой Европы, я бы здесь скорее назвал Германию, Австрию, север Италии.

Польша – это действительно амбициозный, громкий игрок, который, не имея ресурсов, действует на поводу у совершенно других центров силы, глобальных центров силы. Причем это даже не США, это наднациональные структуры, которые не имеют национальной прописки. Это глобальный финансовый капитал. И будущее Польши как национального государства их абсолютно не интересует. Они принесут эту страну в жертву, и потом, как говорится, прах будет развеян по ветру. Это реальная угроза. И если польские политики не осознают ее, то я не думаю, что будущее Польши будет благополучным.

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