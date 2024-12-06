Лукашенко: какие бы цели мы ни преследовали, строя Союзное государство, его основная цель – наши граждане

«Две страны – две экономики – одно экономическое пространство». Эта, на первый взгляд, простая формула, озвученная 6 декабря Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволила Беларуси и России достичь беспрецедентного уровня стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой путь длиной в 25 лет. Четвертьвековой юбилей уникальный «союз двух», прошедший проверку временем и доказавший свою состоятельность, отметит буквально через несколько дней – 8 декабря. За это время многое было сделано, но еще больше – только предстоит. Потому сегодня, в преддверии знаковой для двух государств даты, в Минске с самого утра встречали представительную российскую делегацию во главе с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какие бы цели мы ни преследовали, строя наше Союзное государство, его основная цель и целевая аудитория – наши граждане. Те, кто верит в нас, доверяет нам, рассчитывает на внимательное реагирование на их нужды и потребности. Поэтому особая тема – обеспечение равных прав граждан Беларуси и России. За прошедшую четверть века многое решено в вопросах миграции, социально-трудовых отношений, здравоохранения. Отсутствуют ограничения на перемещение по территории обоих государств. Обеспечены равные права в сферах трудовой деятельности, признания трудового стажа и охраны труда. Урегулированы вопросы пенсионного обеспечения и соцстрахования. Всем гражданам оказывается скорая и неотложная медицинская помощь. Только в 2023 году в Беларуси получили медицинскую помощь около 60 тыс. граждан России. Оказывается поддержка семьям с детьми и отдельным категориям населения. И что нас очень радует: на любые праздничные дни и вообще Беларусь – самая привлекательная страна для туристических поездок такой гигантской страны, как Россия.

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