Власти США отправят на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных для борьбы с потоком мигрантов

После смены администрации и прихода к власти Дональда Трампа Вашингтон продолжает ужесточать миграционную политику, тем самым накаляя ситуацию на Южной границе США. Туда федеральные власти готовятся отправить еще около 1,5 тысячи солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, это необходимо для предотвращения проникновения в Америку нелегальных мигрантов через Мексику, а также для поддержки усиленного давления по предотвращению миграции. Ожидается, что дополнительные войска, которые планируется развернуть на границе, помогут установить проволочные заграждения между США и Мексикой, а также обеспечат необходимую транспортную, разведывательную поддержку пограничному патрулю. Однако подобное напряжение не особо устраивает южных соседей.

Клаудия Шейнбаум, президент Мексики:

Все агенты любого агентства США должны иметь разрешение от Мексики на пребывание в Мексике. Это обрабатывается через кабинет безопасности, и должна быть совместная координация, сотрудничество и обмен информацией. Это происходит в любой стране мира. Так что это часть процесса координации. Мы координируем и сотрудничаем, но, как я уже сказал, они должны действовать и в своей собственной стране.

С такой риторикой Вашингтона несогласны и внутри страны. Демонстранты собрались возле гольф-клуба Трампа во Флориде, чтобы выразить протест против иммиграционной политики республиканца, в то время как он проводил свободное время в клубе. Протестующие кричали антимиграционные лозунги, пытаясь противодействовать массовой высылке нелегалов за рубеж.