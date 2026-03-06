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Новости по тегу #Владимир Козырь

В Минске определили лучший студенческий проект цифровой платформы для бизнеса
06 марта 2026 17:57

В Минске определили лучший студенческий проект цифровой платформы для бизнеса

В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи
02 октября 2025 11:04

В Палате представителей проходит семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи

«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ
20 июля 2020 17:18

«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ