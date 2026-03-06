Новости по тегу #Владимир Козырь

От идей до значимых проектов для экономики Беларуси. В Минске завершился студенческий хакатон, организованный компанией МТС совместно с БГУ и Парком высоких технологий. Свыше 200 талантливых людей представляли собственные концепции инновационных IT-решений для белорусского бизнеса.
В 2025 году правительству была поставлена четкая задача: сотовой связью и широкополосным интернетом должны быть охвачены все уголки сельской местности страны.
12 октября 2026 19:03
12 октября 2026 18:47
12 октября 2026 18:14
12 октября 2026 17:56
12 октября 2026 17:56
12 октября 2026 17:47
12 октября 2026 17:41
12 октября 2026 17:38