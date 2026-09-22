Новости по тегу #Дмитрий Реуцкий

Колонна проехала 9 километров до музейно-паркового комплекса «Победа». Там состоялась церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой».
Александр Лукашенко обновил управленческую команду сразу по нескольким ключевым направлениям.
Глава Администрации Президента Беларуси отметил, что Дмитрий Реуцкий обладает хорошей экономической и финансовой подготовкой.
07 октября 2026 15:47
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