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Новости по тегу #Дмитрий Реуцкий

День без автомобиля! Около 200 участников собрал велопробег в Минске
22 сентября 2026 11:13

День без автомобиля! Около 200 участников собрал велопробег в Минске

«Глаза и уши Президента». Лукашенко поставил задачи перед своими помощниками
08 июля 2026 17:40

«Глаза и уши Президента». Лукашенко поставил задачи перед своими помощниками

Крутой представил руководству столицы нового помощника Президента – инспектора по Минску
08 июля 2026 13:46

Крутой представил руководству столицы нового помощника Президента – инспектора по Минску

«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ
20 июля 2020 17:18

«Они заранее готовились». Валерий Вакульчик прокомментировал назначения в КГБ