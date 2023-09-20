«Они не относятся к нам, как людям». Роман Чегринец рассказал, почему украинцы никогда не проявляют сочувствия

Григорий Азаренок, СТВ: Почему-то именно к этому Запад прицепился. Именно за это они там объявляют ордера на Владимира Путина. За это зацепились наши беглые политические путаны, пытаются там что-то доказывать. Почему именно за эту святую? Они же тем самым обличили себя как ироды, которые убивают детей. Они вот именно за эту тему зацепились, чтобы оказывать на нас давление.

Роман Чегринец, советник главы Республики Крым по сотрудничеству с Беларусью:

Они и есть ироды, они не считают их своими детьми, они не считают наших ребят вообще ровней себе. Да, есть мы, великие арийцы, которые живут в Западной Украине. А есть на Востоке непонятно что. То есть они не относятся к нам, как людям. Разница в том, как мы подходим к этому. То есть мы их воспринимаем как своих заблудших. Все-таки где-то близких нам людей. Если не закончить этот вопрос и не довести его в обозримом будущем до конца, то это будет хуже и хуже. Они нас уже перестают воспринимать как людей. Идет расчеловечивание, для них это не дети. Вы посмотрите, как у них идет подача на их пропагандистских ресурсах, как они говорят о нас, как они говорят о любой гибели россиян, причем я даже не беру тех ребят, которые сражаются, а любые на гражданке. У нас недавно была страшная ситуация, когда самолет чудом сел на поле, повторив подвиг. И вы посмотрите, какие там были комментарии, что столько там москаликов выжило, не добили. Нигде не было никакого сочувствия, к сожалению, когда это придет в определенную точку невозврата, эта нация будет неизлечима.

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