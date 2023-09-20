Сергей Алейник провёл переговоры с главами МИД Монголии и Никарагуа
Министр иностранных дел Беларуси встретился со своим коллегой из Сьерра-Леоне на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 20-й годовщины установления дипломатических отношений стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии политического диалога и наращивании торгово-экономических связей.
Также Сергей Алейник провел переговоры с главами МИД Монголии и Никарагуа. Речь шла о перспективах развития сотрудничества, обсудили министры и обмен визитами. Однако главное событие этого дня – заседание Совбеза ООН, участие в котором принимает в том числе глава нашего внешнеполитического ведомства.
Отметим, в рамках рабочей поездки это уже второй переговорный день главы белорусской делегации. Накануне министр встретился с министром иностранных дел Пакистана и выступил на встрече высокого уровня по итогам сотрудничества в рамках Инициативы глобального развития.