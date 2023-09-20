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Сергей Алейник провёл переговоры с главами МИД Монголии и Никарагуа

20 сентября 2023 17:50
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Министр иностранных дел Беларуси встретился со своим коллегой из Сьерра-Леоне на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 20-й годовщины установления дипломатических отношений стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии политического диалога и наращивании торгово-экономических связей.

Сергей Алейник провёл переговоры с главами МИД Монголии и Никарагуа-1

Также Сергей Алейник провел переговоры с главами МИД Монголии и Никарагуа. Речь шла о перспективах развития сотрудничества, обсудили министры и обмен визитами. Однако главное событие этого дня – заседание Совбеза ООН, участие в котором принимает в том числе глава нашего внешнеполитического ведомства.

Сергей Алейник провёл переговоры с главами МИД Монголии и Никарагуа-4

Отметим, в рамках рабочей поездки это уже второй переговорный день главы белорусской делегации. Накануне министр встретился с министром иностранных дел Пакистана и выступил на встрече высокого уровня по итогам сотрудничества в рамках Инициативы глобального развития.

# Международное сотрудничество # Сергей Алейник # Фотофакт

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