Беглые авантюристы продолжают наживаться на бедах обманутых ими людей. Теперь они спекулируют на теме документов. О новых аферах и обманах – рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Кто о чем, а мы сегодня снова о бомжах ды бомжихах. Как-никак осень уже вступает в свои права на полную катушку. Дуют ветра. Льют дожди. Тучи сгущаются. Зима близко. Зыбко и холодно в подлой душонке эмигранта, страшно и тоскливо, сопливо и скользко. Так и живут они в подлости своей. Все хуже и хуже. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Забавен вой, который несется с польских болот. Не нравится им. Видите ли, раз в десять лет не могут они на Родину приехать. Вспомните Пушкинское: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Они не хотят сюда приезжать. Нет возможности. На Радоницу на могилу к родным сходить у них не мае часу. Или боятся. Чует собака, чье мясо сожрала. Так зачем нам такие граждане, спрашивается, нужны.

Но что делает плохой игрок при плохой игре, когда ему мешают даже собственные причиндалы? Старается делать хорошую мину. Давайте разберемся. Вот нацист, змагар Томашевич. Весь такой из себя непреклонный. Борец. Подпольщик. Идейный. Ух, бородища какая. Бойтесь, рэжымные, вот уже скоро он будет присобачивать электроды на все, что вы от него не спрячете. Такой – до конца пойдет. Вот он гордо рвет белорусский паспорт. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

А теперь разбираемся. Еще 8 сентября 2020 года этот персонаж написал заявление в РУВД Фрунзенского района г. Минска о «непрыгоднасцi да карыстання» паспорта, полученного всего год назад, и получил новый. А старый заныкал. Потому что сентябрь 2020 – это время, когда змагары массово вставали на лыжи, и хитрозадый невероятный на всякий случай приберег этот документ. При ближайшей проверке он вряд ли поможет, а вот перекантоваться за границей, где никто не проверит по базам, или с пафосом порвать – самое то. Ай, молодец. Чего же новый-то не порвал, тот, который уже числится действительным? Вот ваша сущность. Вот ваша душонка. Вот ваша позорное, жалкое, трусливое нутро. Вы лживые обманщики. Вы потасканные путаны. Вы смехотворны. Лицемеры. Мелкое жулье. Никогда ничего не совершите по-честному. Вся ваша жизнь – мелочная склока, тупое, рабское, слепое подражание, более мелочных сущностей не знает мир и история. При виде реальной опасности шаровары наполняются теплом, и вы готовы плясать барыню в присядочку. И брутальная борода не закроет кастрата и скопца, евнуха, подхалима, лизоблюда и труса. Самого последнего труса. Но больше вам скажу: рвите свои паспорта, дырявые «калиновцы», рвите. Вы сами – порванные, и здесь вы никому не нужны. Вас здесь никогда не будет, а если и сунетесь, мы вас порвем, порвем как тряпку.

Григорий Азаренок:

А теперь чуть больше по паспортной теме. Подгорело ведь знатно. И ползают ползающие перед хозяевами. Умоляют признать «аусвайс сьветки с шагалом» без гадящего мужика. А мужик ведь обиделся, что его отрезали, и обязательно нагадит. А давай, Европка, признавай. Забавно получится, когда после этого любая шарашкина контора, любая террористическая организация начнет заниматься тем же. Прецедент ведь есть. Баски, каталонцы, шотландцы – печатайте свои документы. Типографию найдем. Но ведь поганцы на всем своем жизненном пути всегда возвращаются к истоку – к бабкам. Они люди доллара. Они молятся на него. Они лижут за доллар все, что им сунут в рот. И кидают. Кидают всех и вся. Вот и в этот раз лохушка попросиласкинуться им на аусвайсы. Просить 150 тысяч евро. Умоляет. Опохмелиться надо бомжу. Кстати, о лохах и деньгах. Тут недавно светкин донатенфюрер сбор объявил. Экстремистская организация BYSOL собирает деньги в помощь бедной студентке, которая после репрессий в отношении всей ее семьи была вынуждена переехать в Вильню и поступить там на учебу. Ну такую мелодраму вам расписывают, хоть сериал снимай. И фотографию прилагают.

А на фотке – баба с шестью пальцами. Нейросетью сгенерированная. И ведь кто-то уже скинул, на сайте сообщают, что уже под сотню евриков собрали. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.