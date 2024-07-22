Они нас знают и ценят! Лукашенко о сотрудничестве с Африкой и вступлении Беларуси в ШОС
Новости Беларуси. Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли 22 июля обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С точки зрения экономических показателей в прошлом году промышленный сектор добился рекордного за последнее десятилетие экспорта – речь о 6,5 миллиарда долларов. Но расслабляться и тем более останавливаться на этих цифрах нельзя.
Белорусская продукция хорошо зарекомендовала себя на зарубежных рынках: «Сделано в Беларуси» знают как качественное и по приемлемой цене. Но опять же, Александр Лукашенко призывает в этом вопросе разобраться глубже: у нас есть традиционные рынки, российский и китайский, но спрос на других рынках тоже надо расширять, в частности развивать кооперационные связи. Также обратил внимание Александр Лукашенко на вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такой шаг открывает большие возможности по продвижению промышленной продукции в страны объединения.
Подробности в материале Алены Сыровой.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Важно видеть перспективу. По принципу – партнер моего партнера мой партнер. Хороший пример с Зимбабве и Мозамбиком.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За Африкой будущее. Кто может это оспорить? Никто. Мы имеем сегодня уже проработанные, хорошие контакты. Им надо все. Они нас знают, они нас ценят. Они готовы с нами работать.
Мы ждем в Беларусь с визитом Президента Зимбабве. В середине июля глава государства провел переговоры с первой леди этой страны. Приехала с визитом и первая леди Нигерии. Помните, она говорила о том, что рассчитывала на отдых, но все оказалось не так просто. В большой политике просто так ничего не делается. Глава государства прямо озвучил то, что читалось между строк, и поделился деталями переговоров.
Александр Лукашенко:
Их очень интересует Беларусь. Вы себя показали в Африке хорошо, начиная с Египта, еще тогда. Она приехала и мне рассказывает: мы хотим то, мы хотим это. Но это 220 миллионов человек. У нас установились неплохие отношения с соседним государством Нигерии – Экваториальной Гвинеей. Вот вам, пожалуйста, на западе Африки узел. В Экваториальной Гвинее прямо говорят: приезжайте, вот что вам надо – берите, работайте, как хотите. Надо работать. Кения – восток Африки. Прекрасные у меня отношения с Президентом. Тоже: «Приезжайте, мы хотим это, это, это». Огромная страна, им надо все. Это запад Африки. Возьмите север: у нас традиционно отличные отношения с Египтом, Алжиром. Что еще надо в Африке?
Что касается Латинской Америки, Никарагуа, Куба и Венесуэла – только-только завершился визит правительственной делегации в эти страны, заключены контракты на поставки техники. Мы все там знаем, но не весь потенциал используем. Целью был перезапуск отношений, и, похоже, он удался. Туда мы идем надолго.
Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:
К 2030 году мы планируем до 30 процентов всех экспортных поставок организовать в страны дальней дуги. Есть ключевые страны в Центральной и Южной Америке. Это Венесуэла, Куба, Аргентина, Никарагуа, Колумбия, Бразилия. В Африке такими государствами являются Египет, Нигерия, Того, Мозамбик, Экваториальная Гвинея, Кения, Зимбабве. В Азии – Пакистан, Индия, Вьетнам, Монголия, Иран, Турция, Арабские Эмираты и Китай. Уже за 5 месяцев текущего года имеем положительную динамику экспорта в страны дальней дуги с темпами 134,4 процента.
Не стоит забывать о ШОС и партнерах по этому развивающемуся объединению. На недавнем саммите в Астане, где принималось решение о полноправном членстве Беларуси, Президент провел ряд двусторонних встреч, публичных и нет. Помимо определенного политического эффекта, есть еще и весомый экономический. Это для Александра Лукашенко не менее важно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества открывает совершенно уникальные возможности по продвижению промышленной продукции в страны ШОС. И надо широко развивать и эти направления. ШОС для меня – это прежде всего экономика. Там, на этой площадке, основные наши партнеры. Я могу встретиться, переговорить с любым. О чем-то договориться. Это не только чтобы показать, что мы встречаемся друг с другом, но это дополнительное окно в эти страны.
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