Они нас знают и ценят! Лукашенко о сотрудничестве с Африкой и вступлении Беларуси в ШОС

Новости Беларуси. Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли 22 июля обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С точки зрения экономических показателей в прошлом году промышленный сектор добился рекордного за последнее десятилетие экспорта – речь о 6,5 миллиарда долларов. Но расслабляться и тем более останавливаться на этих цифрах нельзя. Белорусская продукция хорошо зарекомендовала себя на зарубежных рынках: «Сделано в Беларуси» знают как качественное и по приемлемой цене. Но опять же, Александр Лукашенко призывает в этом вопросе разобраться глубже: у нас есть традиционные рынки, российский и китайский, но спрос на других рынках тоже надо расширять, в частности развивать кооперационные связи. Также обратил внимание Александр Лукашенко на вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такой шаг открывает большие возможности по продвижению промышленной продукции в страны объединения. Подробности в материале Алены Сыровой. Алена Сырова, политический обозреватель:

Важно видеть перспективу. По принципу – партнер моего партнера мой партнер. Хороший пример с Зимбабве и Мозамбиком.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За Африкой будущее. Кто может это оспорить? Никто. Мы имеем сегодня уже проработанные, хорошие контакты. Им надо все. Они нас знают, они нас ценят. Они готовы с нами работать. Мы ждем в Беларусь с визитом Президента Зимбабве. В середине июля глава государства провел переговоры с первой леди этой страны. Приехала с визитом и первая леди Нигерии. Помните, она говорила о том, что рассчитывала на отдых, но все оказалось не так просто. В большой политике просто так ничего не делается. Глава государства прямо озвучил то, что читалось между строк, и поделился деталями переговоров.

Александр Лукашенко:

Их очень интересует Беларусь. Вы себя показали в Африке хорошо, начиная с Египта, еще тогда. Она приехала и мне рассказывает: мы хотим то, мы хотим это. Но это 220 миллионов человек. У нас установились неплохие отношения с соседним государством Нигерии – Экваториальной Гвинеей. Вот вам, пожалуйста, на западе Африки узел. В Экваториальной Гвинее прямо говорят: приезжайте, вот что вам надо – берите, работайте, как хотите. Надо работать. Кения – восток Африки. Прекрасные у меня отношения с Президентом. Тоже: «Приезжайте, мы хотим это, это, это». Огромная страна, им надо все. Это запад Африки. Возьмите север: у нас традиционно отличные отношения с Египтом, Алжиром. Что еще надо в Африке? Что касается Латинской Америки, Никарагуа, Куба и Венесуэла – только-только завершился визит правительственной делегации в эти страны, заключены контракты на поставки техники. Мы все там знаем, но не весь потенциал используем. Целью был перезапуск отношений, и, похоже, он удался. Туда мы идем надолго.