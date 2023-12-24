Прямой эфир

Волошин о реформе СМИ в Польше: для нас это плюс, наконец поляки займутся своими проблемами

24 декабря 2023 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:
Как вы считаете, происходящее сегодня с закрытием средств массовой информации, решение Дональда Туска вызвало негатив во многих странах – членах Европейского союза. Это цензура на ваш взгляд?

Волошин о реформе СМИ в Польше: для нас это плюс, наконец поляки займутся своими проблемами-1

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, кандидат политических наук:
Для меня важнее сам факт, что многие прогнозировали, Туск – это далеко не друг и не подарок ни для Республики Беларусь, ни для России. Но его приход к власти, учитывая, что его оппоненты «Право и справедливость» – это тоже не «Партия регионов», которая разбежится или побежит договариваться, а очень сильная команда, а общество расколото пополам. Для нас всех плюс, потому что теперь наконец поляки займутся своими собственными проблемами. Они будут между собой воевать, ссориться, устраивать забастовки, проводить митинги. Причем в Варшаве большинство за либералов, а в глубинке очень даже сильное большинство за консерваторов, за «ПиС». И это для меня главный вывод, это большой плюс. Пусть лучше занимаются этими делами, чем пытаются всячески вмешаться в конфликт в Украине или угрожать Беларуси и так далее.

Читайте также:

Герод О’Колман: русские не собираются отступать. Они понимают, что Украина – часть русскоязычного мира

Драган Станоевич о победе партии «Мы – голос из народа»: организовались буквально перед выборами

Военный эксперт: «России удалось сохранить финансовые потоки, которые подпитывали её ВПК»

# Международная политика # Олег Волошин # Надежда Сасс

Другие новости рубрики

Все новости
Военный эксперт: «России удалось сохранить финансовые потоки, которые подпитывали её ВПК»
24 декабря 2023 19:21

Военный эксперт: «России удалось сохранить финансовые потоки, которые подпитывали её ВПК»

Какие перспективы у сотрудничества Беларуси и Сербии – рассказал главред портала «Балканист»
24 декабря 2023 17:21

Какие перспективы у сотрудничества Беларуси и Сербии – рассказал главред портала «Балканист»

Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. О чём говорили президенты?
24 декабря 2023 10:30

Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым. О чём говорили президенты?