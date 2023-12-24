Волошин о реформе СМИ в Польше: для нас это плюс, наконец поляки займутся своими проблемами

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы считаете, происходящее сегодня с закрытием средств массовой информации, решение Дональда Туска вызвало негатив во многих странах – членах Европейского союза. Это цензура на ваш взгляд?
Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, кандидат политических наук:
Для меня важнее сам факт, что многие прогнозировали, Туск – это далеко не друг и не подарок ни для Республики Беларусь, ни для России. Но его приход к власти, учитывая, что его оппоненты «Право и справедливость» – это тоже не «Партия регионов», которая разбежится или побежит договариваться, а очень сильная команда, а общество расколото пополам. Для нас всех плюс, потому что теперь наконец поляки займутся своими собственными проблемами. Они будут между собой воевать, ссориться, устраивать забастовки, проводить митинги. Причем в Варшаве большинство за либералов, а в глубинке очень даже сильное большинство за консерваторов, за «ПиС». И это для меня главный вывод, это большой плюс. Пусть лучше занимаются этими делами, чем пытаются всячески вмешаться в конфликт в Украине или угрожать Беларуси и так далее.
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