Волошин о реформе СМИ в Польше: для нас это плюс, наконец поляки займутся своими проблемами

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Как вы считаете, происходящее сегодня с закрытием средств массовой информации, решение Дональда Туска вызвало негатив во многих странах – членах Европейского союза. Это цензура на ваш взгляд?