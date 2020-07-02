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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Армении. Какие темы обсудили главы государств

02 июля 2020 21:36
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Новости Беларуси. Поздравления 2 июля поступают в адрес главы белорусского государства. Так, вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Арменом Саркисяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Армении. Какие темы обсудили главы государств-1

Президент Армении тепло поздравил своего белорусского коллегу с предстоящим Днем Независимости. Лидеры стран обсудили развитие двустороннего сотрудничества, реализацию совместных проектов, обменялись мнениями о развитии ситуации с пандемией.

Армен Саркисян оценил белорусский опыт, отметив, что страна достойно справляется с вызовами. В свою очередь Армения пока еще не вышла на пик по заболеваемости. Президент Армении поблагодарил белорусскую сторону за конструктивное взаимодействие с Парком высоких технологий, отметив полезность приобретенного опыта в этой сфере.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Армении. Какие темы обсудили главы государств-4

Президенты также обменялись мнениями по политическим вопросам, в том числе с учетом избирательной кампании в Беларуси и неспокойной политической ситуации в Армении. Кроме того, Армен Саркисян поблагодарил за позитивное решение о выделении участка для строительства армянской церкви в Беларуси.

# Беларусь-Армения # Александр Лукашенко # Армен Саркисян # Фотофакт

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