Гайдукевич: «Некоторые претенденты в открытую говорят о том, что не на выборах должна решаться судьба страны, а на улицах»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Первое: выборы очень важны. Любые, в любой стране мира, и у нас очень важно – президентские выборы, парламентские выборы. Выборы – это должна быть борьба идеологий, программ, дискуссия о будущем страны. И это всегда идёт на пользу. К сожалению, на этих выборах нет дискуссии о будущем страны, а есть желание любой ценой свалить власть у некоторых претендентов. А некоторые претенденты в открытую говорят о том, что не на выборах должна решаться судьба страны, а на улицах и городах. Вот в чём проблема. И проблема не в том, что есть альтернативное мнение, оно должно быть. И проблема не в том, что должны быть разные подходы к решению ситуации в стране и движению нашему вперёд. Так было, есть и будет. И я сторонник каких-то своих решений, как и любой сидящий в этой студии.

Проблема в том, что есть желание решить проблемы страны на улице. А это недопустимо, по одной простой причине, что это всегда приведёт к краху страны, к её деградации, к откату назад, к тому, что люди станут жить хуже. И самое главное – это выведет политический процесс с конституционного пути.

Второй момент, который следует отметить – это то, что выборы проходят в беспрецедентных условиях для Беларуси. Мы никогда не сталкивались с таким количеством вызовов. Это и пандемия, это и экономическая ситуация в регионе, который влияет на всех, это и геополитическое противостояние в регионе, и ситуация в мире – международная обстановка. Всё это вместе накладывает, безусловно, отпечаток на выборы Президента страны, которые сейчас происходят. И, на мой взгляд, есть две главных задачи: первое – чтобы судьба страны решалась только на избирательных участках 9 августа людьми; второй момент – чтобы всё было в рамках закона; и третий – чтобы мы никогда не допустили решения судьбы Беларуси на улицах.