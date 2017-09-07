Около 80 наблюдателей посетят полигоны, где с 14 по 20 сентября пройдет учение «Запад-2017»

Новости Беларуси. Представители НАТО будут следить за белорусско-российским учением «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они и еще около 80 наблюдателей, в том числе из ООН и ОБСЕ, посетят полигоны, где с 14 по 20 сентября пройдут маневры. Военные Союзного государства отработают в первую очередь борьбу с террористами и охрану важных объектов. Тем временем шумиха вокруг предстоящего учения в западных СМИ понемногу стихает, в том числе благодаря заявлению генсека НАТО.

В жизни есть две трагедии. Одна из них – не добиться осуществления самого сокровенного, другая – добиться. В этой, еще древнегреческой, ловушке оказалась НАТО. Варшавский договор распался, настало время тишины и веры, что существует лишь один – правильный – моральный рецепт международной безопасности под флагом розы ветров. Но со временем геополитический рисунок меняелся, и военные учения для любого государства, даже не участника Альянса, стали необходимостью. Особенно если маневры направлены на повышение обороноспособности, не более. «Запад-2017» тому пример.

Мерике Кокаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:

Я считаю, что это регулярные учения и никакой опасности не будет. Уверена, что войска российские как приехали в Беларусь, так и уедут. Так что я считаю, что это лишний ажиотаж. Полномасштабное вторжение в Прибалтику, Польшу – спекуляций вокруг учения много. Особо бдительные издания называют численность чуть ли не выше 100 тысяч. Видимо забывая, что такое количество военных спрятать, а тем более поселить и прокормить даже неделю – задача не из реальных. Вдобавок на «Запад-2017» приедут международные наблюдатели – свыше 80 человек, причем трое как раз-таки из НАТО. А ведь будут еще ООН, ОБСЕ и представители военно-дипломатического корпуса из полсотни стран. Куда уж прозрачнее?

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

В настоящее время нами обрабатывается беспрецедентное количество обращений иностранных СМИ с просьбой об аккредитации – около 270. Заявки получены от информационных агентств, изданий и телеканалов из всех стран-соседей Беларуси, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии.

Вольфганг Зендер, программный директор по Беларуси фонда имени Конрада Аденауэра (Германия):

Я думаю, что значение «Запад-2017» слишком преувеличивают в ЕС. И это от недостатка информации. Мы можем наблюдать, что Беларусь открыта и готова к сотрудничеству: вы пригласили наблюдателей, обеспечили прозрачность. На мой взгляд, Беларусь в целом обеспечивает безопасность в регионе. У вас очень мирная страна. Мы надеемся, что так будет и дальше, и Беларусь будет все больше вовлечена в обеспечение стабильности в регионе. «Стремительный трезубец», «Гибкий дух» – таким поэтическим размахом Альянс называет свои учения. «Трезубец», кстати, стартовал 7 сентября в Украине. Да и в целом список военных операций НАТО за год внушает.

Александр Шпаковский, директор аналитического центра:

НАТО только на этот год планирует 28 военных учений, в которых будет задействовано порядка 60 тысяч человек. Об этом как-то умалчивается, в том числе и в нашем информационном пространстве. Но для нас это понятно. Мы не видим такой непосредственной военной угрозы со стороны Североатлантического альянса, стремимся выстраивать мирные партнерские отношения. Пришел и охладил пыл любителей новостей погорячее генсек Альянса. Сиквела холодной войны не будет, угроза оказалась призрачной.