Во время встречи группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в Минске обсудят вопрос обмена пленными

Напоминаем, договоренности о прекращении огня на время начала нового учебного года были согласованы в Минске на предыдущей встрече в формате ОБСЕ-Украина-Россия. Они начали действовать с полуночи 25 августа.

Однако ситуацию коренным образом в зоне соприкосновения это не изменило. По прежнему здесь гибнут люди и не стихают взрывы, хотя напряженность на линии фронта снизилась. 6 сентября же во время встречи контактной группы в Минске будет обсуждаться и вопрос обмена пленными. Споры вызывает их количество с каждой из конфликтующих сторон. Формула «всех на всех» является одним из основных пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.