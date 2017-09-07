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Посол Эстонии в Беларуси: «Запад-2017» – регулярные учения, никакой опасности, думаю, не будет

07 сентября 2017 10:39
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Новости Беларуси. Тем временем в самой Эстонии также считают, что учение «Запад-2017» никак не угрожает странам НАТО. Такое мнение озвучила сегодня эстонский посол в Беларуси во время конференции, посвященной будущему «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония как нынешний председатель в ЕС совместно с инициативой «Минский диалог» выступила организатором форума. Оценить геополитическую ситуацию в регионе собрались дипломаты, ученые и эксперты из России, Европы и США.

Посол Эстонии в Беларуси: «Запад-2017» – регулярные учения, никакой опасности, думаю, не будет-1

Мерике Кокаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь:
Я считаю, что это регулярные учения, и никакой опасности, я думаю, не будет. Я уверена, что российские войска как приехали в Беларусь, так и уедут из Беларуси. Так что я считаю, что это лишний ажиотаж. Мы очень благодарны. Беларусь показала себя с очень хорошей стороны. Вы очень открыты. Важна очень прозрачность.

Как миротворческие инициативы Беларуси отражаются на деятельности организации и влияет ли эскалация в отношениях России и Запада на партнерство ЕС с соседними странами. Эти и другие вопросы обсуждали на встрече международные эксперты.

# Мерике Кокаев # Учения «Запад-2017»

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