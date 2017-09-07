Посол Эстонии в Беларуси: «Запад-2017» – регулярные учения, никакой опасности, думаю, не будет

Новости Беларуси. Тем временем в самой Эстонии также считают, что учение «Запад-2017» никак не угрожает странам НАТО. Такое мнение озвучила сегодня эстонский посол в Беларуси во время конференции, посвященной будущему «Восточного партнерства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония как нынешний председатель в ЕС совместно с инициативой «Минский диалог» выступила организатором форума. Оценить геополитическую ситуацию в регионе собрались дипломаты, ученые и эксперты из России, Европы и США.