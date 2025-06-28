Александр Лукашенко: ЕАЭС привлекает к себе внимание в мире

Два дня, которые приблизили ЕАЭС к целям большой Евразии. Экономический форум и саммит, прошедшие в Минске – это почти три тысячи участников из трех десятков стран, шесть тематических блоков, больше 30 мероприятий, которые охватили, кажется, все возможные сферы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего удалось добиться и какие проблемы нужно решить?

ЕАЭС – интеграционное объединение, прежде всего в экономическом отношении. Впрочем, растет и политическое влияние Союза. Отсюда мировое внимание, о котором Александр Лукашенко (уже в день заседания Высшего совета) отметил следующее.