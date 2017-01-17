Официальный визит Александра Лукашенко в Судан: 17 января – основной переговорный день

Новости Беларуси. Президент Беларуси проведет 17 января официальные переговоры с главой Судана. В эту страну Александр Лукашенко прибыл еще накануне. Ожидаются также встречи белорусского лидера с вице-президентом Судана и председателем Национальной ассамблеи. Также пройдет деловой форум. Он уже начал работу в столице этого африканского государства.

На этой площадке пройдет бизнес-форум. В самом престижном отеле Судана соберутся представители деловых кругов обеих государств. Сегодня основной переговорный день в Хартуме.

Официальные встречи Президентов Беларуси и Судана в узком и расширенном составе зададут тон переговорного дня. Подробности разговора нам еще предстоит узнать, однако уже понятно, что Минск воспринимает Хартум как надежного партнера на африканском континенте. Это предусматривает подписание Договора о дружбе и сотрудничестве.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству:

Визит Президента Республики Беларусь в Судан можно отнести к знаковым визитам. Эта страна в последнее время значительно активизировалась как во внутренней политике, так и на международной арене. Заметны изменения во внешнеполитическом векторе этой страны, о чем говорят последние изменения в отношении ряда ведущих игроков мира к этой стране.

Также в графике Президента Александра Лукашенко и встреча с главой Национальной ассамблеи и выступление перед депутатами обеих палат суданского Парламента. Планируется, что ее транслировать будут в прямом эфире Национального телевидения Судана.

Это тот случай, когда понимание на политическом уровне должно перейти в плоскость экономическую.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Есть темы для разговоров по доразведке, добычи нефти, газа, участии во всех этих процессах. Поставка, в конце концов, сюда оборудования. Потому что мы обладаем объемом и для нефтегазоразвездки, и для нефтегазодобычи.

Диалог наших государств должен сыграть на рост взаимной торговли и инвестиций. Здесь и расстояния не помеха. Это подтверждает и число заявок участников бизнес-форума. Организатором выступила Белорусская торгово-промышленная палата и Федерация суданских бизнесменов и работодателей.

Ахмед Хусен, представитель Федерального союза бизнесменов Судана, организатор бизнес-форума:

Интересы по разным направлениям, которые представляют белорусские компании здесь на сегодняшний день. В основном это сельское хозяйство, медицинское направление и транспорт, логистика.

С нашей стороны привезли свои предложения представители самых крупных предприятий: от агрокомбината «Дзержинский» до МТЗ.

Константин Панюков, заместитель генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Будем искать наших потенциальных партнеров, вести переговоры и договариваться о поставках нашей птицы. Уверен, что здесь наша продукция будет востребована.

Примечательно, что комплекс, где проходит бизнес-форум и Президентский дворец, находятся по обе стороны моста, который ведет через реку Нил. Вот и политикам, и бизнесменам придется наводить мосты сотрудничества в буквальном смысле слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.