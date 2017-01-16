Сельское хозяйство, машиностроение, добыча полезных ископаемых: что планируют обсудить главы Беларуси и Судана в Хартуме

Новости Беларуси. Основной день переговоров в столице Судана – 17 января. Главы двух государств обсудят стратегию развития белорусско-суданских отношений. Пройдет в столице этой африканской страны и деловой форум, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ольга Юруть, СТВ:

Хартум – здесь сливаются белый и голубой Нил. Из-за формы реки этот город в переводе означает хобот слона. Именно это животное в Африке эмблема власти и символизирует достоинство, интеллект, процветание. Собственно все то, на что нацелено сотрудничество Беларуси и Судана.

Судя по белорусским флагам вдоль набережной Нила, здесь готовились к встрече белорусского лидера. Ожидается, что Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана Омаром аль-Баширом. Речь пойдет уже о конкретных шагах в активизации экономических отношений – создании совместных производств в сфере машиностроения. Ведь Судан – страна аграрная, и белорусская техника здесь весьма востребована.

Мухамед Абдельазим, директор компании по продаже сельскохозяйственной техники и оборудования (Республика Судан):

Мы подписываем на днях агентское соглашение и купим для тестирования уборочный комбайн в Гомеле. Если все пойдет успешно, будем закупать эту технику. Нам она очень нужна. Что касается МТЗ, то мы имеем опыт работы с вашей компанией с 1994 года. И сейчас мы заинтересованы в создании сборочного производства. Площадка уже подготовлена в 15 км от столицы, планируем открыть производство к концу года.

В планах и встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана и председателем Национальной ассамблеи. В Хартуме во время визита Александра Лукашенко пройдет деловой форум. Бизнес-элита Судана уже готова к встрече с белорусскими партнерами.

Мухамед Исмаил, почетный консул Республики Беларусь в Хартуме (Республике Судан):

Сегодня много информации о Беларуси. Как бизнесмен я поддерживаю контакты со многими партнерами в Европе, Китае. Но в Беларуси я нахожу очень приемлемые цены на товары и высокое качество. Поэтому я занимаюсь поставками товаров из Беларуси в Судан. Визит Президента Беларуси даст импульс развитию деловых связей между Суданом и Беларусью.

Сопредседатель Белорусско-суданской совместной комиссии по сотрудничеству, министр нефти и газа Судана Мохаммед Заед Авад – персона в политике знаковая. Он посещал Беларусь прошлой весной во главе делегации. Во время переговоров c нашим правительством речь шла о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и в геологоразведке. И сейчас министр в дни официального визита Президента Беларуси в Судан подтверждает свой интерес.

Мохаммед Заед Авад, министр нефти и газа Республики Судан, сопредседатель Белорусско-суданской совместной комиссии по сотрудничеству:

Мы очень заинтересованы в современных технологиях в сфере бурения скважин и геологоразведке. В Беларуси есть организации, которые работают на высоком уровне.

17 января в Хартуме – основной день переговоров. В президентском дворце и на полях бизнес-форума. Ждем результат.