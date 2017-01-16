Новости Беларуси. И начинаем выпуск с новости последнего часа. Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Судан. Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Хартума.

У трапа Александра Лукашенко встретил лично Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир. По канонам дипломатического протокола это знак особого уважения к высокому гостю.

Здесь же – в аэропорту – прошла церемония официальной встречи белорусского лидера. Перед Президентами торжественным маршем прошла рота почетного караула и прозвучали государственные гимны двух стран. Затем состоялась краткая беседа лидеров Беларуси и Судана, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь